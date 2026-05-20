Сара Джессіка Паркер у 29-ту річницю шлюбу показала, який вигляд з чоловіком мала в молодості

Артистка також ніжно привітала коханого з особливою датою в їхньому сімейному житті.

Валерія Сулима
Сара Джессіка Паркер із чоловіком

Сара Джессіка Паркер із чоловіком / © Associated Press

Зірка серіалу «Секс і місто», американська акторка Сара Джессіка Паркер показала, який вигляд мала з чоловіком, актором Метью Бродеріком, у молодості.

Зірка Голлівуду присвятила коханому допис в Instagram. Як виявилося, подружжя святкувало річницю шлюбу. Закохані вже 29 років перебувають в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, Сара Джессіка Паркер публічно привітала коханого.

Артистка опублікувала архівні світлини з Метью Бродеріком. На кадрах можна розгледіти, який вигляд подружжя мало в молодості. Окрім того, Сара Джессіка Паркер адресувала чоловіку теплі слова. Вона зазначила, що вони вже 29 років у шлюбі, і їхня романтична історія триватиме й надалі.

Сара Джессіка Паркер із чоловіком / © instagram.com/sarahjessicaparker

Також акторка зазначила, що вже звернулась до улюбленого музичного гурту Бродеріка, аби приєднатися до артистів та заспівати разом із ними серенаду коханому.

«19 травня 1997 — 19 травня 2026. 29 років. І це ще не кінець. За тебе, мій коханий. А твій улюблений гурт приєднується до мене, щоб заспівати серенаду тобі. Нам. Назавжди молодим. Цілую, твоя дружина Сара Джессіка», — звернулась до чоловіка акторка.

Зазначимо, Сара Джессіка Паркер та Метью Бродерік зіграли весілля 19 травня 1997 року. Подружжя виховує трьох дітей — сина Джеймса та близнючок Меріон та Табіту.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Сильвестр Сталлоне привітав дружину з 29-ю річницею шлюбу. Також знаменитість показав свіже фото з коханою, на якому неочікувано постав із тростиною в руці.

