КВІР пригрозив, що відновлення війни може вийти за межі Близького Сходу

Атака на Ізраїль. / © Associated Press

Корпус вартових ісламської революції пригрозив «поширенням війну за межі регіону», якщо США знову нападуть на Іран.

Про це йдеться у заяві військових сил, повідомляє Sky News.

У корпусі заявили, що реагують на погрози з боку Вашингтона і Тель-Авіва після того, як Дональд Трамп і Джей Ді Венс попередили, що можуть відновити військові удари, якщо не буде досягнуто угоди. У КВІР наголосили, мовляв, вони досі «не розгорнули всі можливості Ісламської революції проти них.

«Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону. Наші нищівні удари в місцях, які ви навряд чи можете собі уявити, перетворять вас на попіл», — йдеться у заяві військових сил.

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп висунув Ірану новий ультиматум. Вашингтон пригрозив катастрофічними наслідками і вимагає від Тегерана негайних дій.

«Для Ірану час спливає, і їм краще почати діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Час має важливе значення», — написав американський лідер у Truth Social.

Окрім того, він назвав дедлайн для Ірану, щоб сісти за стіл переговорів. З його слів, йдеться про дуже обмежений проміжок часу: «Два-три дні. Можливо, п’ятниця, субота, неділя. Можливо, на початку наступного тижня».

Дата публікації 12:18, 14.05.26

