ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

КВІР пригрозив, що відновлення війни може вийти за межі Близького Сходу

Іранські збройні сили заявили, що реагують на погрози з боку ворога.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Атака на Ізраїль.

Атака на Ізраїль. / © Associated Press

Корпус вартових ісламської революції пригрозив «поширенням війну за межі регіону», якщо США знову нападуть на Іран.

Про це йдеться у заяві військових сил, повідомляє Sky News.

У корпусі заявили, що реагують на погрози з боку Вашингтона і Тель-Авіва після того, як Дональд Трамп і Джей Ді Венс попередили, що можуть відновити військові удари, якщо не буде досягнуто угоди. У КВІР наголосили, мовляв, вони досі «не розгорнули всі можливості Ісламської революції проти них.

«Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону. Наші нищівні удари в місцях, які ви навряд чи можете собі уявити, перетворять вас на попіл», — йдеться у заяві військових сил.

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп висунув Ірану новий ультиматум. Вашингтон пригрозив катастрофічними наслідками і вимагає від Тегерана негайних дій.

«Для Ірану час спливає, і їм краще почати діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Час має важливе значення», — написав американський лідер у Truth Social.

Окрім того, він назвав дедлайн для Ірану, щоб сісти за стіл переговорів. З його слів, йдеться про дуже обмежений проміжок часу: «Два-три дні. Можливо, п’ятниця, субота, неділя. Можливо, на початку наступного тижня».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie