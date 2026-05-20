КВІР пригрозив, що відновлення війни може вийти за межі Близького Сходу
Іранські збройні сили заявили, що реагують на погрози з боку ворога.
Корпус вартових ісламської революції пригрозив «поширенням війну за межі регіону», якщо США знову нападуть на Іран.
Про це йдеться у заяві військових сил, повідомляє Sky News.
У корпусі заявили, що реагують на погрози з боку Вашингтона і Тель-Авіва після того, як Дональд Трамп і Джей Ді Венс попередили, що можуть відновити військові удари, якщо не буде досягнуто угоди. У КВІР наголосили, мовляв, вони досі «не розгорнули всі можливості Ісламської революції проти них.
«Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону. Наші нищівні удари в місцях, які ви навряд чи можете собі уявити, перетворять вас на попіл», — йдеться у заяві військових сил.
Ультиматум Трампа
Президент США Дональд Трамп висунув Ірану новий ультиматум. Вашингтон пригрозив катастрофічними наслідками і вимагає від Тегерана негайних дій.
«Для Ірану час спливає, і їм краще почати діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Час має важливе значення», — написав американський лідер у Truth Social.
Окрім того, він назвав дедлайн для Ірану, щоб сісти за стіл переговорів. З його слів, йдеться про дуже обмежений проміжок часу: «Два-три дні. Можливо, п’ятниця, субота, неділя. Можливо, на початку наступного тижня».