Трамп зробив гучну заяву про війну в Ірані: назвав жорсткі терміни для рішення

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі активно займається «проведенням» війни з Іраном, яку він вважає популярним рішенням, попри протилежні думки.

Про це Трамп розповів під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

Коментуючи суспільні настрої щодо можливого військового конфлікту, очільник Білого дому наголосив, що вважає свої дії підтриманими суспільством. Він також додав, що повністю зосереджений на процесі планування військової операції.

Президент США також окреслив часові межі для дипломатії, заявивши у відповідь на запитання преси, що Ірану надається лише кілька днів.

«Два-три дні. Можливо, п’ятниця, субота, неділя. Можливо, на початку наступного тижня. Це обмежений проміжок часу», — зазначив Трамп.

Трамп також підкреслив, що не має наміру детально роз’яснювати суспільству причини та передумови можливого зіткнення, оскільки повністю зайнятий підготовчими заходами.

«У мене немає часу пояснювати людям суть цієї війни. Я занадто зайнятий її підготовкою», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки після атаки на американські есмінці, що поставило під загрозу крихке перемир’я між сторонами.

Дональд Трамп заявив у середу, 6 травня, що війна проти Ірану може закінчитися, якщо Тегеран виконає досягнуті домовленості. Водночас Ормузька протока знову буде відкритою для всіх суден.

Також Трамп заявляв, що врегулювання конфлікту з Іраном може зайняти ще два-три тижні.

