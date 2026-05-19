Повторення рекорду: сім українок напряму потрапили до основної сітки Wimbledon-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Сім українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки Wimbledon-2026.

Відповідний список було опубліковано на офіційному сайті турніру.

До основної сітки трав'яного мейджора увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Реклама

Таким чином, Україна повторила історичний рекорд представництва на турнірах серії Grand Slam.

Раніше сім українок грали в основі мейджорів чотири рази: на Roland Garros-2007, Wimbledon-2008, Australian Open-2024 та US-Open 2024.

Також сім українок автоматично увійшли до основної сітки Roland Garros-2026, матчі якої відбудуться від 24 травня до 7 червня.

Зазначимо, що кількість представниць України в основі Wimbledon-2026 може зрости — Вероніка Подрез перебуває на 44-й позиції в альтернативному списку, тож спробує пробитися на турнір чере кваліфікацію.

Реклама

Матчі основної сітки Wimbledon-2026 відбудеться від 29 червня до 12 липня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

Завдяки цьому тріумфу Еліна піднялася на сьоме місце в рейтингу WTA.

Також ми розповідали, що Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді.

Реклама

Новини партнерів