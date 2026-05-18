ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Світоліна повернулася на сьоме місце в рейтингу WTA після здобуття титулу в Римі

Еліна Світоліна піднялася на три сходинки у світовому рейтингу після виграного турніру в столиці Італії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі, повернулася на сьоме місце в рейтингу найкращих тенісисток світу.

Після завоюванню титулу в столиці Італії 31-річна українка піднялася на три сходинки і тепер посідає 7-ме місце — свою найвищу позицію в рейтингу після декретної перерви у кар'єрі.

Світоліна здобула 20-й титул WTA у кар'єрі та третій на турнірі в Римі, де вона також перемагала у 2017 та 2018 роках.

Найкращим результатом у кар'єрі уродженки Одеси залишається третя сходинка світового рейтингу, якої вона досягла 2017-го.

Друга ракетка України Марта Костюк, яка знялася з турніру в Римі через травму, зберегла 15-те місце в рейтингу WTA.

Третя ракетка України Даяна Ястремська після виграшу турніру WTA 125 у Пармі піднялася з 52-го на 45-те місце світового рейтингу.

У топ-3 світової класифікації змін не відбулося. Статус першої ракеткою планети утримує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде Олена Рибакіна з Казахстану, а на третій позиції розташовується полька Іга Швьонтек.

Оновлений рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко — 9960 очок

2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8705

3. Іга Швьонтек (Польща) — 7273

4. Корі Гауфф (США) — 6749

5. Джессіка Пегула (США) — 6286

6. Аманда Анісімова (США) — 5958

7. Еліна Світоліна (Україна) — 4315 (+3 позиції)

8. Мірра Андрєєва — 4181 (-1)

9. Вікторія Мбоко (Канада) — 3395

10. Кароліна Мухова (Чехія) — 3318 (+1)

15. Марта Костюк (Україна) — 2387

45. Даяна Ястремська (Україна) — 1246 (+7)

54. Юлія Стародубцева (Україна) — 1078 (+3)

66. Олександра Олійникова (Україна) — 970 (+2)

84. Ангеліна Калініна (Україна) — 873 (+9)

95. Дар'я Снігур (Україна) — 839

142. Вероніка Подрез (Україна) — 530 (+10)

268. Катаріна Завацька (Україна) — 262 (+11)

295. Анастасія Соболєва (Україна) — 228 (+8)

Нагадаємо, вже незабаром стартує другий у сезоні турнір Grand Slam — матчі основної сітки Roland Garros-2026 відбудуться від 24 травня до 7 червня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie