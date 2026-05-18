Світоліна повернулася на сьоме місце в рейтингу WTA після здобуття титулу в Римі
Еліна Світоліна піднялася на три сходинки у світовому рейтингу після виграного турніру в столиці Італії.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі, повернулася на сьоме місце в рейтингу найкращих тенісисток світу.
Після завоюванню титулу в столиці Італії 31-річна українка піднялася на три сходинки і тепер посідає 7-ме місце — свою найвищу позицію в рейтингу після декретної перерви у кар'єрі.
Світоліна здобула 20-й титул WTA у кар'єрі та третій на турнірі в Римі, де вона також перемагала у 2017 та 2018 роках.
Найкращим результатом у кар'єрі уродженки Одеси залишається третя сходинка світового рейтингу, якої вона досягла 2017-го.
Друга ракетка України Марта Костюк, яка знялася з турніру в Римі через травму, зберегла 15-те місце в рейтингу WTA.
Третя ракетка України Даяна Ястремська після виграшу турніру WTA 125 у Пармі піднялася з 52-го на 45-те місце світового рейтингу.
У топ-3 світової класифікації змін не відбулося. Статус першої ракеткою планети утримує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде Олена Рибакіна з Казахстану, а на третій позиції розташовується полька Іга Швьонтек.
Оновлений рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко — 9960 очок
2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8705
3. Іга Швьонтек (Польща) — 7273
4. Корі Гауфф (США) — 6749
5. Джессіка Пегула (США) — 6286
6. Аманда Анісімова (США) — 5958
7. Еліна Світоліна (Україна) — 4315 (+3 позиції)
8. Мірра Андрєєва — 4181 (-1)
9. Вікторія Мбоко (Канада) — 3395
10. Кароліна Мухова (Чехія) — 3318 (+1)
…
15. Марта Костюк (Україна) — 2387
45. Даяна Ястремська (Україна) — 1246 (+7)
54. Юлія Стародубцева (Україна) — 1078 (+3)
66. Олександра Олійникова (Україна) — 970 (+2)
84. Ангеліна Калініна (Україна) — 873 (+9)
95. Дар'я Снігур (Україна) — 839
142. Вероніка Подрез (Україна) — 530 (+10)
268. Катаріна Завацька (Україна) — 262 (+11)
295. Анастасія Соболєва (Україна) — 228 (+8)
Нагадаємо, вже незабаром стартує другий у сезоні турнір Grand Slam — матчі основної сітки Roland Garros-2026 відбудуться від 24 травня до 7 червня.