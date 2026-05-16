Світоліна перемогла четверту ракетку світу і стала чемпіонкою турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі (Італія).

У фіналі 31-річна українська тенісистка обіграла четверту ракетку світу — 22-річну американку Корі Гауфф з рахунком 6:4, 6:7, 6:2.

Це була шоста очна зустріч Світоліної та Гауфф — українка виграла чотири з них. Попередні два матчі тенісистки провели цього року і в обох Еліна перемогла американку — у чвертьфіналі Australian Open (6:1, 6:2) та півфіналі турніру в Дубаї (6:4, 6:7, 6:4).

Світоліна втретє в сезоні зіграла у фіналі турніру WTA та здобула другий трофей. У січні вона стала чемпіонкою в новозеландському Окленді, а в лютому зазнала поразки у вирішальному матчі у Дубаї.

Еліна завоювала 20-й титул WTA у кар'єрі та третій на турнірі в Римі, де вона також вигравала у 2017 та 2018 роках.

Зазначимо, що на шляху до фіналу турніру в Римі українка вже обіграла двох суперниць з топ-5 рейтингу WTA. У чвертьфіналі Світоліна здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану, а в півфіналі здолала польку Ігу Швьонтек (№3 WTA).

