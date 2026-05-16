Свитолина победила четвертую ракетку мира и стала чемпионкой турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В финале 31-летняя украинская теннисистка обыграла четвертую ракетку мира — 22-летнюю американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:7, 6:2.

Это была шестая очная встреча Свитолиной и Гауфф — украинка выиграла четыре из них. Предыдущие два матча теннисистки провели в этом году и в обоих Элина победила американку — в четвертьфинале Australian Open (6:1, 6:2) и полуфинале турнира в Дубае (6:4, 6:7, 6:4).

Свитолина в третий раз в сезоне сыграла в финале турнира WTA и завоевала второй трофей. В январе она стала чемпионкой в новозеландском Окленде, а в феврале потерпела поражение в решающем матче в Дубае.

Элина завоевала 20-й титул WTA в карьере и третий на турнире в Риме, где она также выигрывала в 2017 и 2018 годах.

Отметим, что на пути к финалу турнира в Риме украинка уже обыграла двух соперниц из топ-5 рейтинга WTA. В четвертьфинале Свитолина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, а в полуфинале одолела польку Игу Швентек (№3 WTA).

