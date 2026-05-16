В Украине мужчинам хотят разрешить неплатить алименты при одном условии: детали нового закона
В проекте нового Гражданского кодекса была выявлена норма, которая позволит родителям через суд снимать с себя финансовые обязательства перед детьми.
В Украине мужчины смогут через суд добиваться отмены алиментов на ребенка, если их бывшая жена зарабатывает больше, чем они. Такая резонансная норма содержится в проекте нового Гражданского кодекса Украины, которое Верховная Рада уже поддержала в первом чтении.
На этот спорный пункт обратила внимание народная депутат от фракции «Голос» Инна Совсун в интервью на YouTude-канале @naspravdi_max.
Парламентарша остро раскритиковала новую законодательную инициативу, назвав ее несправедливой по отношению к матерям.
По мнению Инны Совсун, более высокий доход матери ни при каких условиях не должен освобождать отца от финансовой ответственности за совместного ребенка. Она подчеркнула, что воспитание и содержание потомков — это обязанность обоих родителей, независимо от того, кто из них более успешен в карьере или бизнесе.
Чаще всего женщины зарабатывают только потому, что вынуждены изнурительно работать на нескольких работах для обеспечения ребенка.
«Чаще всего женщина работает на двух работах, чтобы удержать себя и ребенка. Но даже если женщина зарабатывает больше на одной работе, это не отменяет обязанности мужчины содержать своего ребенка», — подчеркнула народная депутат.
Законопроект сейчас готовится ко второму чтению, и вокруг этой нормы уже разгораются жестокие дискуссии среди законодателей и правозащитников.
Ранее сообщалось, что военное положение не снимает обязанности платить алименты, даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например, трудовые отношения с ним временно приостановлены.