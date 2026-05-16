Могут ли секс-игрушки улучшить отношения в паре

Ещё десять лет назад тема секс-игрушек оставалась чем-то полутайным, о них стеснялись говорить даже с самыми близкими подругами. Сегодня же всё изменилось. Интимные гаджеты всё чаще становятся частью открытого разговора об удовольствии, близости и сексуальном здоровье.

Издание Psychology Today решило разобраться, как секс-игрушки влияют на пары, почему некоторые партнеры воспринимают их болезненно и почему дело на самом деле вовсе не в самих гаджетах.

Секс-игрушки больше не табу

За последнее десятилетие популярность интимных игрушек заметно возросла. Это можно объяснить довольно просто, общество постепенно отходит от стыда вокруг сексуальности и начинает воспринимать удовольствие как нормальную часть жизни и отношений.

Сегодня пары значительно чаще экспериментируют с новыми форматами близости и это уже не имеет какой-то «странный» или «неправильный» вид. Для многих это способ лучше узнать себя, разнообразить интимную жизнь и откровеннее говорить о собственных желаниях.

Однако вместе с открытостью появляются и новые вопросы, вроде, не заменяют ли технологии эмоциональную близость, могут ли секс-игрушки вызвать ревность и почему одни пары становятся ближе, а другие, наоборот, отдаляются.

Неожиданные результаты исследований

Одно из крупнейших исследований на эту тему провел американский ученый Майкл Рис. Он изучал использование вибраторов среди гетеросексуальных мужчин в США и обратил внимание на интересный факт: мужчины, которые использовали секс-игрушки вместе с партнершей, иногда сообщали о более низком уровне сексуального удовлетворения, чем те, кто ими не пользовался.

На первый взгляд, это звучит парадоксально, но исследователи объясняют, что причина может быть не в самих игрушках.

Большинство мужчин в исследовании говорили, что использовали вибраторы прежде всего для удовлетворения партнерши, а не собственного. Вероятно, их сексуальная жизнь уже не была полностью удовлетворительной к этому моменту. Есть и другое объяснение, что некоторые мужчины могли воспринимать появление секс-игрушки как намек на собственную «недостаточность» в роли любовника. И именно это влияло на уровень уверенности и удовлетворения.

Если нужна игрушка, значит, я недостаточно хорош(а)

Именно этот страх психологи называют одним из самых распространенных. Семейный терапевт и эксперт по отношениям доктор Кэт Ван Кирк объясняет, что многие люди до сих пор подсознательно воспринимают секс-игрушки как конкуренцию, а не как дополнение к интимной жизни.

У кого-то возникает тревога, вроде, «Меня могут заменить», «Ему (Ей) со мной недостаточно хорошо», «Теперь без игрушки близость будет невозможной». Особенно остро такие переживания проявляются в парах, где и без того не хватает открытой коммуникации или эмоциональной безопасности.

Дело не в игрушках, а в отношениях

Психологи отмечают, что сам по себе ни один интимный аксессуар не делает пару счастливой или несчастной. Гораздо важнее остаются эмоциональная близость, доверие, умение говорить о желаниях, уважение к границам и способность слышать партнёра.

Исследование Университета Чепмена 2016 года показало, что люди, которые были довольны своими отношениями и сексуальной жизнью, чаще открыто экспериментировали вместе. Но важно другое, они также регулярно практиковали обычную близость, например, проводили время вдвоем, ходили на свидания, принимали душ вместе или поддерживали романтику вне спальни.

То есть интимные гаджеты не создавали близость с нуля, они становились частью уже живых и теплых отношений.

Коммуникация важнее любых «технических новинок»

Еще один важный вывод — то, что удовлетворение в отношениях напрямую связано с качеством общения.

Исследование Института Гуттмахера показало, чем позитивнее люди оценивают взаимодействие с партнером в повседневной жизни, тем лучше они считают и сексуальное удовлетворение, и эмоциональную связь.

В контексте секс-игрушек это означает простую вещь, что здоровые отношения — это когда оба могут честно сказать что им нравится, что вызывает дискомфорт, к чему они готовы, а к чему нет.

И если один из партнеров не чувствует себя комфортно, давление или навязывание только создают дистанцию, недоверие и обиду.

Интимность сегодня — это не «идеальность», а открытость

Психологи всё чаще говорят о том, что современная сексуальность становится менее шаблонной. Люди больше не хотят соответствовать «правильным» сценариям, вместо этого они пытаются понять собственные потребности и строить близость без стеснения.

Именно поэтому эксперты советуют воспринимать любые новые практики не как тест на «нормальность», а как повод для диалога. Потому что зрелые отношения — это не о том, чтобы никогда не волноваться или не ревновать, а о возможности сказать «Мне немного страшно», «Я не уверена)» или «Давай поговорим об этом».

Секс-игрушки могут сделать интимную жизнь интереснее, разнообразнее и даже помочь партнерам лучше понять друг друга. Однако они не способны заменить то, без чего не работают никакие отношения, а именно, доверие, нежность, уважение и честность.

