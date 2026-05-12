Может ли сексуальное возбуждение мужчин менять их восприятие женщин / © Credits

Психологи пришли к выводу, что в моменты сексуального возбуждения мужчины чаще концентрируются именно на сексуализированных физических чертах женщин, и уделяют меньше внимания их личностным и психологическим характеристикам. И что особенно важно, это происходит независимо от характера или базовых личностных черт человека, об этом рассказало издание PsyPost.

Исследование предлагает новый взгляд на объективацию, сексуальность и то, как наши эмоциональные и физиологические состояния влияют на восприятие других людей.

Тема сексуальной объективации уже давно находится в центре психологических и социальных дискуссий. Речь идет о ситуации, когда человека начинают воспринимать преимущественно через его сексуальную функцию или внешность, и игнорируются личность, эмоции или интеллект.

В гетеросексуальном контексте женщины чаще всего сталкиваются с последствиями такого отношения:

снижением самооценки

тревожностью

депрессивными переживаниями

ощущением обесценивания

Ранее психология в основном объясняла склонность к объективации стабильными чертами характера, такими как нарциссизм, психопатия, стремление доминировать или манипулятивность. Но новое исследование предлагает другую идею: на наше восприятие могут сильно влиять не только личностные черты, но и временные физиологические состояния, в частности сексуальное возбуждение.

Что исследовали психологи

Автор исследования, психолог Арно Висман из University of Kent, предполагает, что сексуальное возбуждение может временно смещать внимание человека в сторону физических признаков, связанных с сексуальной привлекательностью.

Эту идею исследователи назвали — «Arousal Hypothesis of Sexual Objectification» или «Теория сексуальной объективации через возбуждение». С эволюционной точки зрения, такая концентрация на физических чертах могла исторически помогать людям оценивать потенциальных партнеров.

Впрочем, исследователи подчеркивают, что объяснение биологических механизмов не означает оправдание поведения.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 675 гетеросексуальных мужчин. Психологи провели четыре отдельных эксперимента.

Части участников показывали эротические фото и анимации. Другой группе, эмоционально активные, но несексуальные сцены, например, банджи-джампинг или прыжки со скал.

После этого мужчины проходили тестирование, в котором оценивали физические сексуализированные характеристики, нейтральные физические черты и психологические качества, такие как интеллект, эмпатию и личностные черты.

Результаты исследования

После сексуального возбуждения участники значительно чаще концентрировались именно на сексуализированных физических чертах женщин и уделяли меньше внимания психологическим характеристикам.

При этом, интерес к нейтральным частям тела не возрастал, а эффект оставался даже после учета личностных черт участников. Другими словами, сексуальное возбуждение само по себе влияло на способ восприятия.

Важность исследования

Одно из главных открытий заключается в том, что сексуальная объективация не является исключительно «врожденной» или постоянной чертой характера. Это может быть временное когнитивное состояние, которое меняется в зависимости от контекста и уровня сексуального возбуждения.

То есть человек не обязательно одинаково мыслит, на восприятие могут влиять эмоции, мотивация, физиологическое состояние и ситуация.

Темная триада

Отдельно исследователи анализировали так называемые черты «Темной традиции»:

нарциссизм

психопатию

макиавеллизм

Люди с высокими показателями этих черт демонстрировали более высокий уровень объективации, независимо от уровня сексуального возбуждения. То есть временное состояние может влиять на восприятие многих людей, но некоторые личностные черты все же остаются важным фактором риска.

Может ли эмпатия изменить ситуацию

Самой интересной частью исследования стал эксперимент с эмпатией. Перед тестированием часть участников попросили описать ситуацию, в которой женщина переживала трудности, и подумать о ее эмоциях.

Результат оказался интересными, ведь у мужчин со средним уровнем эмпатии этот метод значительно уменьшал эффект сексуальной объективации даже после сексуального возбуждения. То есть эмоциональное включение и способность видеть в другом человеке личность могут смягчать автоматическое смещение внимания на внешность.

Что это значит

Исследование не утверждает, что сексуальное влечение автоматически ведет к плохому отношению к женщинам. Наоборот, психологи отмечают, что важно разделять естественные биологические процессы и социальное поведение.

Арно отдельно подчеркивает то, что определенный механизм существует с эволюционной точки зрения, не означает, что он является морально правильным или социально приемлемым.

Работа психологов стала важной, потому что предлагает более сложный взгляд на человеческое поведение. Вместо простого разделения на хороших и плохих людей, исследователи говорят о взаимодействии личности, эмоций, физиологии и контекста. И именно это, по мнению авторов, может помочь создавать более эффективные подходы к профилактике сексуальной агрессии и развитию эмоционального интеллекта.

