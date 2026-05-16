Областной центр внезапно погрузился в блекаут: десятки тысяч людей без света
Причины аварии уточняются.
В Чернигове из-за аварии на энергообъекте без электроснабжения остались более 23 тысяч абонентов.
Об этом сообщили в АО «Черниговоблэнерго».
«Из-за аварии на энергообъекте обесточено более 23 тысяч абонентов в городе Чернигов», — говорится в сообщении энергетиков.
В компании отметили, что аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.
«Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», — сообщили в облэнерго.
Информация о сроках полного восстановления света пока не обнародована.
Напомним, НЭК «Укрэнерго» обратилась в НКРЭКУ с предложением пересмотреть тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление энергосистемой на 2026 год. В компании объяснили это ростом валютной нагрузки, изменением прогнозного баланса энергосистемы и пересмотром ценовых ограничений на рынке электроэнергии.
В то же время, в «Укрэнерго» подчеркнули, что изменения не будут касаться бытовых потребителей, а тариф на электроэнергию для населения останется без изменений.