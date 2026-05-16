Обласний центр раптово поринув в блекаут: десятки тисяч людей без світла

Причини аварії наразі уточнюються.

Дар'я Щербак
Вимикач

Вимикач / © www.freepik.com/free-photo

У Чернігові через аварію на енергооб’єкті без електропостачання залишилися понад 23 тисячі абонентів.

Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго».

«Через аварію на енергооб’єкті знеструмлено понад 23 тисячі абонентів у місті Чернігів», — йдеться у повідомленні енергетиків.

У компанії зазначили, що аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

«Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання», — повідомили в обленерго.

Інформація щодо термінів повного відновлення світла поки не оприлюднена.

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» звернулася до НКРЕКП із пропозицією переглянути тарифи на передавання електроенергії та диспетчерське управління енергосистемою на 2026 рік. У компанії пояснили це зростанням валютного навантаження, змінами прогнозного балансу енергосистеми та переглядом цінових обмежень на ринку електроенергії.

Водночас в «Укренерго» наголосили, що зміни не стосуватимуться побутових споживачів, а тариф на електроенергію для населення залишиться без змін.

