Змусять знести і випишуть штраф: якої висоти має бути паркан між сусідами за законом

Закон в Україні регламентує висоту усіх парканів / © pixabay.com

В Україні приватні домоволодіння чи присадибні ділянки можна і треба огороджувати парканом, проте будувати справжні «фортечні мури» навколо своєї території власникам заборонено.

Про те, яка висота паркану передбачена українським законодавством та як діяти, якщо сусідська огорожа завдає незручностей, розповів адвокат Євген Буліменко в інтерв’ю УНІАН.

Якою має бути висота паркану за законом

Як пояснює юрист, норми висоти огорож чітко прописані в Державних будівельних нормах (ДБН) планування і забудови території, а також у ДБН благоустрою територій. Крім того, місцеві ради мають право затверджувати власні додаткові правила забудови у кожному місті чи селищі.

Загальні вимоги до допустимої висоти парканів для приватних будинків є такими:

між сусідніми ділянками — до 2 метрів ;

з боку вулиці — до 2,5 метрів.

Більша висота допускається лише у виняткових випадках (наприклад, 3–4 метри для хімічних підприємств або 2,5–3 метри навколо військових об’єктів). Для звичайних приватних домоволодінь жодних винятків не передбачено.

Що буде за порушення та чи можна узаконити паркан

Узаконити занадто високий паркан через отримання окремого дозволу неможливо. Якщо огорожа перевищує дозволені норми та заважає сусідам, це вважається порушенням правил добросусідства. Сусіди мають повне право звернутися до суду, який може зобов’язати власника демонтувати конструкцію або привести її висоту до встановлених вимог.

Крім того, за порушення правил благоустрою (стаття 152 КУпАП) передбачені штрафи:

для звичайних громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадовців та підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Накладати такі штрафи уповноважені адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад.

Штрафи в Україні 2026 — останні новини

Окрім правил благоустрою, в Україні готують та вже впроваджують низку інших адміністративних покарань.

Покарання за магію та ворожіння. У Верховній Раді 15 травня 2026 року зареєстрували законопроєкт №15251, яким пропонують запровадити адміністративну відповідальність за надання платних послуг із ворожіння, езотерики, екстрасенсорики та окультизму. Під сувору заборону та штрафи може потрапити не лише сама діяльність, а й будь-яка реклама чи популяризація магічних послуг.

Штрафи для власників тварин. Також в Україні посилюють контроль за домашніми улюбленцями. Зокрема, на вулицях міст почали штрафувати за незареєстрованих собак. Штраф за первинну відсутність документів наразі становить 340 гривень, але сума зростатиме за повторні порушення. Реєстрацію тварини неможливо зробити через «Дію» — для цього власнику потрібно звернутися до найближчого ЦНАПу з особистим паспортом, ветпаспортом улюбленця (з відміткою про щеплення від сказу) та фотографією тварини 10×15 см. Вартість послуги становить 210 гривень.

