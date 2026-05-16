Для удару по Києву РФ використала “свіжі” ракети: Зеленський розповів про компоненти США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Під час удару по Києву російська армія використала ракети, виготовлені державою-агресоркою цього року завдяки компонентам із США, Європи та Японії.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в суботу, 16 травня.

За його словами, ключовим завданням санкцій є обривати «всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів».

«Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців», — зазначив український президент.

Зеленський додав, що звʼязки Росії зі світом, які працюють на війну, становлять смертельну загрозу і не тільки для України.

«Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії, в більш віддалених регіонах: російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах», — пропустив він.

Український президент наголосив на необхідності «штовхати» державу-агресорку так, щоб вона ставала більш безпечною для світу.

«Санкції, всі інші форми тиску — найкращий інструмент для цього», — наголосив він.

Удар РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, РФ вдарила по Києву ракетою Х-101, що призвело до обвалу під’їзду та загибелі 24 людей. Експети проаналізували технічні характеристики цієї ракети та темпи її виробництва.

Раніше Кремль погрожував ударами, зокрема «Орешніком» по Києву, якщо парад до Дня побєди буде зірвано. Хоч святкування на Красній площі відбулося, втім агресорка Росія не відмовилася від своїх планів.

