Атака на Київ.

Кремль погрожував ударами, зокрема «Орешніком» по Києву, якщо парад до Дня побєди буде зірвано. Хоч святкування на Красній площі відбулося, втім агресорка Росія не відмовилася від своїх планів.

Про це йдеться в нову звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують попередження українського президента Володимира Зеленського про те, що Російська Федерація проводить розвідку центрів прийняття рішень у Києві та його околицях на предмет можливих майбутніх ударів.

З його слів, ГУР отримало супутникові знімки і російські документи, в яких викладено плани ударів по приблизно 20 політичних та військових об’єктах, що часто відвідують високопоставлені українські чиновники. На кадрах видно перелік об’єктів, які РФ, ймовірно, розглядала для можливого ураження. Серед них — плани підземного тунелю, будівлі адміністрації президента та президентської резиденції в столиці та її околицях.

Зеленський повідомив, що Кремль формував ці плани «давно». Втім, активніше розвідує можливі цілі від початку війни в Ірані. Ймовірно, щоб скористатися нестачею українських ракет-перехоплювачів Patriot.

«Кремль погрожував завдати ударів по центрах ухвалень рішень у Києві, якщо українські війська завдадуть ударів під час святкування Дня Побєди в Москві 9 травня. Звіт Зеленського свідчить, що Росія не відмовилася від своїх планів щодо таких ударів у майбутньому — навіть після закінчення терміну припинення вогню», — підсумували в ISW.

Плани РФ щодо Києва

15 травня президент Володимир Зеленський показав відповідні документи, здобуті ГУР. У них йдеться про майже два десятки політичних центрів і військові пункти. Окрім того, з його слів, Україна терміново посилює оборону Києва спроби Росії втягнути сусідню Білорусь у пряму військову агресію.

Зауважимо, що перед парадом на 9 Травня кремлівська влада погрожувала ударами «Орешніком» по Києву. За «зіпсоване свято» на Красній площі обіцяли помсту. Водночас в ISW наголошували, що залякуваннями Москва намагалася замаскувати слабкість, яку виявили атаки ЗСУ в глибокий тил РФ.

Втім, після «перемир’я» вночі та зранку 14 травня російська армія здійснила один з найбільших ударів по Києву, під час якого загинуло 24 людини. Аналітики наголошують, що масована атака не порушила припинення вогню. Втім, демонструє, що Москва — недобросовісний переговорник.

Дата публікації 19:55, 15.05.26

