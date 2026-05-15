Лавров ошелешив заявою про Україну і вибухнув новою погрозою

Сергій Лавров. / © Associated Press

У Москві знову озвучили свої умови для закінчення війни в Україні або ж, як цинічно твердять у Кремлі — задля «врегулювання конфлікту».

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Нью-Делі.

Очільник МЗС країни-агресорки повторив давній кремлівський наратив про «дотримання прав російськомовних громадян». Лавров зухвало наголосив, мовляв, це навіть не умова, а «обов’язок Києва».

Прихвостень «фюрера» ще й нахабно висловився про те, в Україні російська мова «заборонена у всіх сферах життя». Водночас, забувши про нелюдські злочини РФ і вбивства мирних українців, він цинічно висловився про «дотримання прав людини у сфері мови та релігії».

Окрім того, російський міністр зухвало заявив, мовляв, Росія «за всіх обставин досягатиме цілей "сво"», або, брехливо додав він, «переважно дипломатичним шляхом», або «в межах "сво"».

Закінчення війни — зухвалі вимоги РФ

Секретар російського Радбезу Сергій Шойгу озвучив «умови миру» для закінчення війни. Мовляв, йдеться про «усунення всіх першопричин». З його слів, такою була позиція «фюрера» Володимира Путіна, і ця «позиція змін не зазнала».

Своєю чергою, помічник диктатора Юрій Ушаков назвав свої «умови» для подовження переговорів з Києвом. Кремлівський блазень пішов ще далі — у кращій манері Путіна заявив про відведення ЗСУ з Донбасу. Інакше, додав посадовець, досягти прогресу в перемовинах буде неможливо — навіть після численних раундів консультацій.

