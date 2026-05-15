На бенкеті в Сі Цзіньпіна зафільмували дивну витівку Трампа: відео стало вірусним

Дональд Трамп. / © Associated Press

Напередодні, 14 травня, під час візиту Дональда Трампа до Пекіна делегації США та Китаю взяли участь у державному банкеті-вечері, яка відбулася у Великому залі народних

Саме під час заходу стався курйозний момент, який потрапив на відео і завірусився Мережі.

Під час вечері Трамп сидів за столом поруч зі Сі Цзіньпіном. Втім, коли китайський колега встав і відійшов, ймовірно, для виступу на сцені задля привітання, очільник Білого дому не втримався і зазирнув до записника Сі.

На відео видно, що Трамп нишком відкрив теку. Кілька секунд він дивився всередину, а потім закрив її, зробивши вигляд нібито нічого не робив.

Меню банкета

Видання CNN оцінило, чим у Пекіні годували делегацію з Америки. Зазначається, що у меню були китайські делікатеси і деякі них відповідали вибагливому смаку Трампа.

Зокрема, у списку страв, який надали журналістам, були лобстером у томатному супі, хрусткі яловичі ребра, смажена качка по-пекінськи, тушковані овочі, лосось у гірчичному соусі» та смажена свинина в булочці. На десерт були тістечка у формі мушлі, тірамісу, фрукти і морозиво.

Зауважимо, що качка по-пекінськи вважається фірмовою стравою Пекіна, тоді як смажена свинина в булочці — класична страва на сніданок у південно-східному регіоні Китаю, включаючи Шанхай.

Бенкет у Пекіні під час візиту Трампа. / © Associated Press

Нагадаємо, вчорашня зустріч Сі та Трампа перед Будинком народних зібрань у Пекіні розпочалася з незручного моменту. Сталося це, коли лідери США і Китаю обмінювалися традиційними рукостисканням. Саме в цьому жесті невербальної комунікації проявився дещо агресивний стиль очільника Білого дому.

