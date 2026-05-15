ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
971
Час на прочитання
2 хв

На бенкеті в Сі Цзіньпіна зафільмували дивну витівку Трампа: відео стало вірусним

Трампа «спіймали» за дивною витівкою під час бенкету-вечері із Сі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Напередодні, 14 травня, під час візиту Дональда Трампа до Пекіна делегації США та Китаю взяли участь у державному банкеті-вечері, яка відбулася у Великому залі народних

Саме під час заходу стався курйозний момент, який потрапив на відео і завірусився Мережі.

Під час вечері Трамп сидів за столом поруч зі Сі Цзіньпіном. Втім, коли китайський колега встав і відійшов, ймовірно, для виступу на сцені задля привітання, очільник Білого дому не втримався і зазирнув до записника Сі.

На відео видно, що Трамп нишком відкрив теку. Кілька секунд він дивився всередину, а потім закрив її, зробивши вигляд нібито нічого не робив.

Меню банкета

Видання CNN оцінило, чим у Пекіні годували делегацію з Америки. Зазначається, що у меню були китайські делікатеси і деякі них відповідали вибагливому смаку Трампа.

Зокрема, у списку страв, який надали журналістам, були лобстером у томатному супі, хрусткі яловичі ребра, смажена качка по-пекінськи, тушковані овочі, лосось у гірчичному соусі» та смажена свинина в булочці. На десерт були тістечка у формі мушлі, тірамісу, фрукти і морозиво.

Зауважимо, що качка по-пекінськи вважається фірмовою стравою Пекіна, тоді як смажена свинина в булочці — класична страва на сніданок у південно-східному регіоні Китаю, включаючи Шанхай.

Бенкет у Пекіні. / © Associated Press

Бенкет у Пекіні. / © Associated Press

Бенкет у Пекіні під час візиту Трампа. / © Associated Press

Бенкет у Пекіні під час візиту Трампа. / © Associated Press

Нагадаємо, вчорашня зустріч Сі та Трампа перед Будинком народних зібрань у Пекіні розпочалася з незручного моменту. Сталося це, коли лідери США і Китаю обмінювалися традиційними рукостисканням. Саме в цьому жесті невербальної комунікації проявився дещо агресивний стиль очільника Білого дому.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
971
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie