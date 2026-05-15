«Забирайся звідси»: зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна почалася масовою бійкою (ВІДЕО)

Президент Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 14 травня 2026 року, у Пекіні. / © Associated Press

У Пекіні на зустрічі президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна між співробітниками служби безпеки та представниками ЗМІ сталася бійка.

Відповідне відео потрапило до Мережі. Про інцидент детальніше пише Еxpress.

Зустріч Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном переросла в хаос після бійки серед знімальної групи. Інцидент розгорнувся, коли Трамп увійшов до величезної конференц-зали, щоб розпочати переговори з Сі.

Здавалося, що камеру збили на підлогу, перш ніж почалася бійка, під час якої хтось чітко сказав: «Get the f***ck out of here» («Забирайся звідси до біса»).

На щастя, нічого подібного не сталося між Трампом і Сі, хоча президента США «попередили», що тайванське питання «є найважливішим у китайсько-американських відносинах». Сі Цзіньпін навіть попередив Трампа, що підхід Вашингтона до відносин з Тайванем може призвести до «конфліктів».

Тон китайського лідера різко контрастував з тоном Трампа, який розпочав довгоочікуваний саміт із Сі, похваливши свого китайського колегу та заявивши, що «для мене честь бути вашим другом».

«Це підкреслило, наскільки далеко один від одного залишаються лідери щодо складних питань, включаючи війну в Ірані, торговельні суперечки та Тайвань, і натякнуло, що триденний візит Трампа до Китаю, ймовірно, буде довше присвячений пишноті та символіці, ніж значним двостороннім проривам», — додає Mirror.

