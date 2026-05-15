Зірка франшизи "Форсаж" у сміливій сукні з мереживом продемонструвала струнку фігуру у Каннах

Джордана Брюстер / © Associated Press

У межах Каннського кінофестивалю відбувся спеціальний захід, присвячений 25-й річниці франшизи «Форсаж», яка стала однією з найуспішніших серій фільмів в історії Голлівуду. Однією з найефектніший зіркових красунь на івенті була акторка Джордана Брюстер, яка зіграла у фільмі Мію Торетто.

Вона обрала для свого виходу на червону доріжку сміливу вечірню чорну сукню від Roberto Cavalli. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте з мереживом, вишивку чорним камінням і бісером, а також повністю мереживний бік.

Аутфіт Брюстер доповнила чорними лакованими босоніжками на шпильках, красивим золотим чокером з чорним і світло-бежевим камінням та каблучкою з діамантом. Волосся вона уклала в локони, зробила насичений макіяж смокі-айс і чорний манікюр. Вона мала стрункий і пікантний вигляд.

Перед фотокамерами Джордана позувала також зі своїми колегами з франшизи Медоу Вокер, Він Дізелем, Мішель Родрігес і продюсером Нілом Г. Моріцом.

Медоу Вокер, Джордана Брюстер, Він Дізель, Мішель Родрігес і Ніл Г. Моріц / © Associated Press

