Без бюстгальтера: членкиня журі в ажурній сукні-сітці з’явилася на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю
44-річна Хлої Чжао в пікантному образі вийшла на червону доріжку фестивалю на Лазуровому узбережжі.
Китайська режисерка Хлої Чжао увійшла цьогоріч до складу журі Каннського кінофестивалю. На церемонію відкриття вона одягла чорну ажурну сукню в сітку довжини максі від бренду Gabriela Hears.
Вбрання мало довгі рукави, високу горловину і було прикрашене на спідниці мереживними рюшами.
Під сукнею був відсутній бюстгальтер, що додало луку Чжао пікантності. Взута вона була в чорні босоніжки на шпильках. Хлої зробила укладання з локонами та макіяж із чорними стрілками. На руках у неї були золоті каблучки.
Нагадаємо, інша членкиня журі Каннського кінофестивалю Демі Мур сяяла на церемонії відкриття у гламурній сукні максі перлинного відтінку з лелітками від Jacquemus.