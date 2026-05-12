Членкиня журі Каннського кінофестивалю одягла на відкриття білизняну сукню з мереживом і торочкою
44-річна Рут Негга у зеленому вбранні з декольте позувала на червоній доріжці перед фотографами.
Членкиня журі Каннського кінофестивалю, ірландсько-ефіопська акторка і продюсерка — Рут Негга — продемонструвала пікантний образ на церемонії відкриття.
Знаменитість з’явилася у білизняній зеленій сукні максі А-силуету на тонких бретельках і з V-подібним вирізом. Вбрання було прикрашене чорним мереживом на ліфі і подолі, а також мало довгу торочку з намистинами і срібним бісером.
Лук Рут доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах. Вона зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із блискучими тінями і прикрасила шию намистом з діамантами.