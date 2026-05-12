Членкиня журі Каннського кінофестивалю одягла на відкриття білизняну сукню з мереживом і торочкою

Рут Негга / © Associated Press

Членкиня журі Каннського кінофестивалю, ірландсько-ефіопська акторка і продюсерка — Рут Негга — продемонструвала пікантний образ на церемонії відкриття.

Знаменитість з’явилася у білизняній зеленій сукні максі А-силуету на тонких бретельках і з V-подібним вирізом. Вбрання було прикрашене чорним мереживом на ліфі і подолі, а також мало довгу торочку з намистинами і срібним бісером.

Лук Рут доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах. Вона зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із блискучими тінями і прикрасила шию намистом з діамантами.

