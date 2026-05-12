Королева червоної доріжки: Демі Мур у гламурній сукні з лелітками сяяла на відкритті Каннського кінофестивалю

Демі Мур / © Associated Press

Реклама

Демі Мур, яка цьогоріч є членкинею журі основного конкурсу Каннського кінофестивалю, продемонструвала на червоній доріжці церемонії відкриття ефектний образ.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Акторка позувала перед фотокамерами у гламурній сукні максі перлинного відтінку фасону «русалка», яка була повністю розшита лелітками. Вбрання було без бретельок, мало корсетний верх, який переходив у баску, і невеликий шлейф. Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Взута вона була у туфлі в тон з лелітками і бантиками.

Реклама

Демі Мур / © Associated Press

Мур доповнила аутфіт ідеально рівним укладанням, макіяжем із акцентом на очах і довгим нюдовим манікюром. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-квітами, шию — масивним діамантовим кольє, а на руках були каблучки з діамантами.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, на фотосесію членів журі у межах Каннського кінофестивалю Демі Мур одягла скульптурну білу сукню-бюстьє з кольоровим принтом polka dot, пір’ям з конфеті і рюшами на подолі від Jacquemus.

Новини партнерів