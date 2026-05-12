Вона не старіє: 92-річна Джоан Коллінз у білосніжній сукні з оголеними плечима викликала фурор у Каннах
Легендарна акторка на власному прикладі доводить, що вік — це лише цифри в паспорті.
Джоан Коллінз відвідала церемонію відкриття 79-го Каннського кінофестивалю, яка відбувається просто зараз на Лазуровому узбережжі Франції.
92-річна акторка викликала фурор своїм приголомшливим виглядом на червоній доріжці. Вона постала в елегантній білій сукні максі з оголеними плечима, шлейфом, розрізом спереду на спідниці та об’ємним квітковим верхом.
Аутфіт кінозірка доповнила чорними високими оперними рукавичками та бежевими прозорими босоніжками з розсипом страз і ремінцями.
Джоан також продемонструвала нову зачіску. Зазвичай вона виходить у світ з розпущеним волоссям з об’ємними локонами, та цього разу акторка з’явилася з елегантною, зібраною догори зачіскою.
Їй зробили насичений вечірній макіяж із довгими накладними віями, фіолетовими тінями та рожевою помадою. Лук Джоан доповнила розкішними діамантовими прикрасами — сережками й кольє.
На червоній доріжці Коллінз також позувала з французьким актором і коміком Лораном Лафіттом.
Джоан вчергове доводить, що мати розкішний вигляд можна в будь-якому віці.