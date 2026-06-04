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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Королева Матильда в яскравій блузці та штанях приїхала до лікарні

Королева Матильда обрала яскравий лук для чергового світського виходу.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність прибула з королівським візитом до відділення анатомічної патології лікарні Ziekenhuis aan de Stroom в Антверпені.

Королева Матильда обрала для цього виходу червону блузку асиметричного крою в поєднанні з широкими штанями зі стрілками і в руках тримала сумку на короткій ручці. У королеви було розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі та у вухах золоті сережки-пелюстки досить великого розміру. Також Матильда одягла свою заручальну каблучку з великим сапфіром і в руках тримала прозору парасольку-тростину.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

А нещодавно королева в червоному вбранні сяяла на церемонії вручення дипломів Гарвардської школи Кеннеді в США, яку закінчила її старша дочка принцеса Єлизавета. Королева Матильда любить носити вбрання яскравих відтінків і особливо у літній сезон.

Королева Матильда і король Філіп у США / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп у США / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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