Королева Матильда в яскравій червоній сукні та золотих прикрасах з'явилася на випускному доньки
Королева Матильда та король Філіп відвідали церемонію вручення дипломів їхньої дочки принцеси Єлизавети, яка закінчила Гарвардську школу Кеннеді.
Королева одягла червону сукню з V-подібним вирізом, доповнивши вбрання золотим браслетом на зап'ясті, годинником, сережками півкільцями, а також в руках тримала хустку. Матильда мала радісний та усміхнений вигляд.
Її чоловік король Філіп одягнув темно-синій класичний костюм, до якого підібрав білу сорочку та білу краватку в квітковий принт.
Також раніше королівський палац поділився фото та показав, як принцеса Єлизавета йшла вулицями Кембриджу в мантії разом зі своїми одногрупниками, дорогою на церемонію вручення дипломів у Гарварді.
Король Філіп та королева Матильда були присутні на церемонії разом із приблизно 30 000 іншими гостями.