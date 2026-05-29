Зодіакальний гороскоп на червень 2026 року для всіх 12 знаків

Гороскоп

Допомогу в цьому надасть інтуїція, що проявилася в цей час, разом з умінням все запам’ятовувати, контролювати й прораховувати свої дії на кілька кроків наперед. Попри це, у багатьох випадках — до того ж, як у соціальному й політичному, так і в особистому житті — нас ставитимуть перед фактом подій, що відбулися, які вже не можна змінити.

Найкращим виходом із таких ситуацій є філософський спокій: навіщо переживати через те, що нам не підвладне? Оскільки довго в стані такого напруження перебувати неможливо, у другій половині місяця — під впливом Венери в знаку Лева — нам захочеться яскравих подій, блиску і шоу — як особистого, так і світового масштабу — і, схоже, ми цілком зможемо на все це розраховувати.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Обмеження, які привніс у життя представників знака суворий Сатурн, що спочатку здалися вкрай неприємними, до нинішнього часу дисциплінували їх, давши можливість досягти серйозних професійних цілей.

Закономірним результатом такої роботи стануть високі заробітки, які, втім, урівноважаться великими витратами. Другу половину місяця зірки рекомендують витратити на спілкування з найближчими людьми — коханими, членами сім’ї, особливо з дітьми, — родичами і друзями.

Телець

Вплив Марса на представників знака виявиться неоднозначним. З одного боку, вони можуть стати неспокійними, дратівливими і навіть агресивними, що буде небезпечним не стільки для них самих, скільки для оточення. З іншого, активність, яка зазвичай їм не притаманна, позитивно позначиться на професійній діяльності та, як наслідок, принесе цілком пристойні заробітки. Велика ймовірність приємних знайомств, які, розпочавшись із листування, яке ні до чого не зобов’язує, приведуть до серйозних стосунків.

Близнята

Дія Урана, що перебуває в перших градусах знака, поставить перед необхідністю переосмислити попередній період свого життя — як професійного, так і особистого. Тим, хто зробить з аналізу своїх дій правильні висновки, зірки обіцяють подарунки — не лише матеріального, а й морального характеру. Утілення в життя нових проєктів досить швидко принесе солідні фінансові надходження, головне — успішно їх просувати: буде прикро, якщо перспективні ідеї пройдуть непоміченими.

Рак

На перший план вийде особисте життя, в якому — за з’єднання Венери з Юпітером — можливі довгоочікувані й щасливі події: романтичні знайомства, заручини, весілля, народження дітей. У середині місяця представників знака відвідає і професійна удача, головне — не проґавити її, оскільки триватиме вона кілька днів, а такі подарунки зірки роблять нечасто. Загалом для роботи й бізнесу червень — не найвдаліший час, тому більшу його частину — як і годиться влітку — бажано присвятити як пасивному, так і активному відпочинку — насамперед, подорожам.

Лев

Компліменти — здебільшого щирі — переслідуватимуть представників знака протягом усього місяця, а в середині червня, під впливом Венери, що зайшла в сусідній знак, вони і зовсім стануть чарівними. Шарм і привабливість допоможуть їм розв’язати важливі питання особистого життя, а ось у професійному сенсі доведеться виявити інші якості — працьовитість, зосередженість на завданні, яке потрібно розв’язати, й уміння не суперечити керівництву. Остання декада місяця — час відпочинку й обмірковування планів на майбутнє.

Діва

Уран і Сонце в домі кар’єри можуть штовхати представників знака на вчинки, яких вони й самі від себе не очікують, — одні захочуть змінити місце роботи, а інші — розлучитися з нинішнім партнером та оформити стосунки з іншим. Як перше, так і друге важливо робити обдумано — спонтанність у розв’язанні таких питань неприпустима. Зарубіжні відрядження та подорожі принесуть унікальні професійні й бізнес-пропозиції, а також нових друзів, а в останній декаді червня ще й — в буквальному сенсі слова — натовп шанувальників.

Терези

Обираючи між особистим життям, у якому стосунки з партнерами залишать бажати кращого, і професією, де зірки обіцяють безліч варіантів кар’єрного зростання, варто зупинитися на останньому. Щоправда, Марс вказує на можливі фінансові стреси, якими представники знака будуть зобов’язані своїм непорядним партнерам, але тут, як то кажуть, хто попереджений — той озброєний: необхідно заздалегідь вжити заходів, що не дадуть змоги їм цього зробити. Друга половина місяця мине під знаком друзів, до яких можна звертатися з будь-яким проханням, і шанувальників.

Скорпіон

Сонце, що розташувалося в зоні екстриму, принесе в життя представників знака багато турбулентності. Насамперед вона торкнеться фінансового боку життя: тут можливе одержання доволі великої суми, наприклад, гранту від відомої міжнародної організації, що дасть змогу реалізувати серйозний бізнес-проєкт. Головне — не конфліктувати з діловими партнерами, інакше будь-яка співпраця з ними опиниться під сумнівом. Поїздки — як до ближнього, так і до далекого зарубіжжя — виявляться напрочуд вдалими, тому відкладати їх на потім не варто.

Стрілець

Будь-яка поява на публіці — чи то виступ на професійній конференції, чи то відвідування театральної прем’єри — виявиться успішною: представники знака не тільки справлять сприятливе враження на оточення, а й познайомляться з людьми, які згодом стануть їхніми помічниками й покровителями. Марс у зоні роботи та хвороб попереджає про те, що, незважаючи на професійну зайнятість, про стан здоров’я забувати не варто — профілактичний огляд не завадить. Активізується зона фінансів, що принесе гроші від ділових партнерів і держави.

Козоріг

Незважаючи на початок відпускного сезону, представникам знака доведеться зайнятися рутинною роботою, обсяг і сенс якої їх анітрохи не злякають, оскільки вона влаштовує їх навіть більше, ніж новаторська і творча діяльність, яка потребує повного занурення в матеріал. З другої половини місяця особливої уваги потребуватимуть стосунки з колегами та діловими партнерами, допомога яких буде по-справжньому безцінною. А ось стосунки з близькими людьми й дітьми під впливом Марса можуть ускладнитися, тому спілкуватися з ними потрібно обережно.

Водолій

На порядку денному представників знака події, що стосуються особистого життя — з одного боку, це ймовірність яскравих романтичних стосунків, з іншого — приємні сюрпризи від власних дітей, яким вдасться досягти успіху в навчанні, спорті або творчості. Ремонт у власному домі може виникнути неочікувано — з причин форсмажорних обставин, але боятися його не варто — обставини складуться так, що його вдасться завершити швидко та успішно. У другій половині місяця Венера забезпечить участь у публічних заходах і виходи у світ.

Риби

Найщасливіший знак червня: з’єднання двох планет щастя, Юпітера і Венери, в зоні кохання і дітей принесе в їхнє життя багато приємних змін. Ті, хто поки що самотній, нарешті влаштують особисте життя, а тих, хто перебуває у стосунках, потішать їхні партнери та діти, а загалом усі знайдуть дуже важливе й рідкісне в наш час відчуття — упевненість у завтрашньому дні. Багато в чому цьому сприятимуть зміни в галузі нерухомості — переїзд на нове місце проживання, довгоочікувана купівля житла та необхідний у ньому ремонт і навіть отримання нового громадянства, про що так давно мріялось.

