Пурпур імператорів: найдорожчий барвник Стародавнього світу

Пурпур імператорів

Протягом століть він був найвищим символом статусу, кольором королів, королев і імператорів. Але його резервували для знаті не тому, що він був просто красивим, а тому, що його виготовлення вимагало цілого статку, величезної кількості ручної праці та тисяч гниючих равликів.

Тож давайте трохи глибше зануримося в смердючу й дорогу правду про тірійський пурпур. Щоб створити цей колір, давні майстри фарбування збирали тисячі морських равликів. Потім із равликів витягували залози й поміщали їх у свинцевий казан. Казани поступово нагрівали протягом десяти днів, і суміш зрештою ставала червонувато-пурпурового кольору — тірійського пурпуру. Кажуть, процес мав абсолютно жахливий запах, тому фарбарі були змушені працювати з підвітряного боку міст.

Чому ж пурпур був доступний лише еліті? По-перше, він був неймовірно дорогим. Вихід барвника в цьому процесі був шокуюче малим. Щоб отримати лише один грам фарби, потрібно було від 10 до 12 тисяч равликів. А щоб створити справжню імператорську мантію або тогу, потрібно було близько 250 тисяч равликів.

Надзвичайна вартість і величезні трудові витрати на створення пурпурового барвника робили його доступним лише для неймовірно багатих і впливових людей. У результаті давні римляни суворо регулювали, хто міг носити пурпур, і здебільшого він був дозволений лише імператорам. Це було закріплено законом — так званими законами про розкіш, які означали, що люди «неправильного» соціального статусу не мали права носити цей колір і могли бути притягнуті до суду та страчені.

Імператори використовували пурпур, щоб підкреслити свій образ і зміцнити уявлення про найвищу імператорську владу. І за межами Стародавнього Риму пурпур залишався кольором еліти. Його й далі використовували монархи, і він продовжував символізувати їхню королівську гідність, велич і статус правителів країни.

Однією з варіацій пурпуру був синій — глибокий синій колір, який також було надзвичайно складно отримати як барвник, тому з часом він теж почав асоціюватися з королівською владою. Оскільки закони про розкіш закріплювали право носити пурпур і синій лише за монархами, навіть дуже багаті люди не мали права використовувати ці кольори.

Дивовижно, але пурпур залишався дуже рідкісним кольором через надзвичайну дорожнечу його виробництва аж до 19 століття. І так було до 1856 року, коли хімік Вільям Генрі Перкін випадково відкрив синтетичний пурпуровий барвник.

Насправді він намагався знайти ліки від малярії, але побічним продуктом став прекрасний пурпуровий барвник, який можна було використовувати для повсякденного одягу. І після цього ми бачимо справжній вибух популярності пурпурових суконь та іншого одягу.

