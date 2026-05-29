ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
829
Час на прочитання
2 хв

Анастасія Приходько видала скандальну заяву про гімн України і нарвалась на жорстку реакцію

Довкола артистки розгорівся новий гучний скандал.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько вкотре потрапила у скандал, і цього разу через її доволі різкі заяви про гімн України.

У соцмережі Threads артистка опублікувала скандальний допис. Виконавиця поділилась своїми думками про гімн України, а саме щодо того, що його вмикають о дев’ятій ранку. Анастасія Приходько видала, що це її лякає. Мовляв, коли вона прокидається під звуки гімну, то одразу спадає на думку, що «щось сталося погане» і «нам кінець».

«Скажіть, будь ласка, я ніяк не можу звикнути до того, що о 9 ранку вмикають гучно Державний гімн України, крізь сон це ніби лунає як „нам кінець“! Я чесно кажу, кожного разу я прокидаюсь зі страхом…На кшталт, що трапилось…», — видала артистка.

Допис Анастасії Приходько

Допис Анастасії Приходько

Все б нічого, але гімн України о дев’ятій ранку вмикають як сигнал Загальнонаціональної хвилини мовчання. Саме в цей час вшановують пам’ять загиблих українських військових, що віддали свої життя, захищаючи українців від російської агресії. Тож, реакція користувачів у коментарях під дописом Анастасії Приходько була жорсткою.

  • Український гімн бояться лише вороги або зрадники. Жоден українець гімну своєї держави ніколи не злякається.

  • Коли помічаєш, що зникаєш з горизонту, бо вже нікому не здалась, то останній шанс — увімкнути режим Приходько і штучно роздувати увагу навколо себе, носячись зі своєю недолугістю як з торбою писаною.

  • Анастасіє, а звук тривоги вночі страх не наганяє? Звук «шахеда»? Суто звук гімну України о 9 ранку? Дивина якась!

Нагадаємо, останнім часом Анастасія Приходько доволі часто опиняється в епіцентрі скандалів. Нещодавно артистка викликала обурення публічним висловлюванням, коли процитувала покійну мовознавицю Ірину Фаріон, яку вбили 2024 року.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
829
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie