Анастасія Приходько видала скандальну заяву про гімн України і нарвалась на жорстку реакцію

Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько вкотре потрапила у скандал, і цього разу через її доволі різкі заяви про гімн України.

У соцмережі Threads артистка опублікувала скандальний допис. Виконавиця поділилась своїми думками про гімн України, а саме щодо того, що його вмикають о дев’ятій ранку. Анастасія Приходько видала, що це її лякає. Мовляв, коли вона прокидається під звуки гімну, то одразу спадає на думку, що «щось сталося погане» і «нам кінець».

«Скажіть, будь ласка, я ніяк не можу звикнути до того, що о 9 ранку вмикають гучно Державний гімн України, крізь сон це ніби лунає як „нам кінець“! Я чесно кажу, кожного разу я прокидаюсь зі страхом…На кшталт, що трапилось…», — видала артистка.

Допис Анастасії Приходько

Все б нічого, але гімн України о дев’ятій ранку вмикають як сигнал Загальнонаціональної хвилини мовчання. Саме в цей час вшановують пам’ять загиблих українських військових, що віддали свої життя, захищаючи українців від російської агресії. Тож, реакція користувачів у коментарях під дописом Анастасії Приходько була жорсткою.

Український гімн бояться лише вороги або зрадники. Жоден українець гімну своєї держави ніколи не злякається.

Коли помічаєш, що зникаєш з горизонту, бо вже нікому не здалась, то останній шанс — увімкнути режим Приходько і штучно роздувати увагу навколо себе, носячись зі своєю недолугістю як з торбою писаною.

Анастасіє, а звук тривоги вночі страх не наганяє? Звук «шахеда»? Суто звук гімну України о 9 ранку? Дивина якась!

Нагадаємо, останнім часом Анастасія Приходько доволі часто опиняється в епіцентрі скандалів. Нещодавно артистка викликала обурення публічним висловлюванням, коли процитувала покійну мовознавицю Ірину Фаріон, яку вбили 2024 року.

