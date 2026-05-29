Гламур
1026
1 хв

62-річний Ніколас Кейдж офіційно змінив ім'я: як тепер звуть актора

До таких змін зірка Голлівуду вдався рік тому, і зробив він це офіційно.

Валерія Сулима
Ніколас Кейдж

Ніколас Кейдж / © Associated Press

Американський актор та лауреат «Оскара» Ніколас Кейдж неочікувано змінив ім’я.

Про це зірка Голлівуду розповів виданню Variety. До слова, Ніколас Кейдж — це насправді псевдонім. Актор вигадав його вже багато років тому. Справжнє ім’я артиста — Ніколас Кім Коппола. А що ж стосується Кейдж, то це з коміксів. Коли зірка Голлівуду шукав собі псевдонім, то поєднав Ніколас і Кейдж і йому сподобалось, як це звучить.

За документами актор так і лишався Ніколас Кім Коппола. Проте торік зірка Голлівуду вирішив це змінити. Тож, тепер він і в житті, і в документах Ніколас Кейдж.

Ніколас Кейдж / © Associated Press

«Я — Нік Кейдж. Минулого року я офіційно змінив ім’я. У житті я Нік Кейдж, і перед камерою я теж Нік Кейдж. Краще бути главою власної маленької родини, ніж блазнем-кузеном десь на узбіччі чужої, тож я вирішив: буду „Кейджем“», — пояснив актор.

Журналістка також уточнила, чи скорочував артист ім’я як Нік. Проте у цьому випадку Кейдж не став вдаватися до змін. Актор наголосив, що його знають і як Ніколас, і як Нік.

Нагадаємо, нещодавно український режисер Семен Горов здивував, як помилка в афіші змінила його ім’я. Виявляється, знаменитість у реальному житті звуть не так, як на публіці.

