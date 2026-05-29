Відомий український співак на тлі кризи з дружиною-іноземкою розкрив правду про шлюб і чи разом вони

Український співак Влад Дарвін уперше за тривалий час заговорив про особисте життя та прокоментував стосунки з дружиною — вірменською співачкою Крістіною Мартою.

Так, артист рідко ділиться подробицями сімейного життя, але останнім часом у Мережі почали ширитися припущення про можливі проблеми у шлюбі. Особливо після того, як ще торік Влад зізнавався, що вони з дружиною переживали непростий період через постійні розлуки та навіть зверталися по допомогу до психологів.

Втім, у проєкті «Наодинці з Гламуром» співак запевнив, що нині між ними все гаразд. За словами Дарвіна, вони з Крістіною продовжують жити разом і виховують спільного сина Рональда.

«Дружина займається сином. Він ходить до спеціальної школи раннього розвитку: лего, англійська, арифметика тощо. А дружина присвятила себе майже повністю вихованню свого сина. Ми живемо разом, у нас все добре», — поділився зірка з Анною Севастьяновою.

Також Влад розповів, що намагається щодня проводити час із дитиною, попри насичений графік. Співак каже, що через ігри син пізнає світ, тому він приділяє цьому особливу увагу.

«Намагаюсь одну годину на день гратися з сином. Бо для нього гра — спосіб пізнавати всесвіт. Наприклад, граємося у логістику», — розповів виконавець.

Зазначимо, ще торік зіркове подружжя переживало кризу. Тоді Влад говорив, що з Крістіною навідувалися до психологів через постійні розлуки й негативне відображення його гастролей на родині.

