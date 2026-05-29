Пільги для людей з великим стажем: хто отримає доплати у червня 2026 року

© УНІАН

Реклама

Частина українських пенсіонерів має статус ветерана праці, який дає право на додаткові соціальні гарантії. Для окремих категорій також передбачені спеціальні доплати до пенсії.

Про це пише департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто може отримати статус ветерана праці

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», претендувати на це звання можуть кілька категорій громадян:

Реклама

люди, нагороджені медаллю СРСР «Ветеран праці»

люди з інвалідністю І або ІІ групи, якщо вони мають щонайменше 15 років страхового стажу та отримують пенсію

українці, які досягли пенсійного віку та мають тривалий трудовий стаж — не менше 35 років для жінок і 40 років для чоловіків

Крім того, на звання ветерана праці можуть претендувати працівники, які тривалий час працювали у шкідливих або небезпечних умовах праці. Також право на статус мають громадяни зі стажем у межах 25-30 років для жінок і 30-35 років для чоловіків у відповідних сферах діяльності.

Для оформлення статусу необхідно підтвердити трудовий стаж відповідними документами.

На які пільги можуть розраховувати ветерани праці у червні 2026 року

Ветерани праці мають право обслуговування у медичних закладах, до яких людина була прикріплена ще до виходу на пенсію. Також вони мають право на безплатне зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних матеріалів.

Раніше повідомлялося, що українські пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату за онуків — але лише за певних умов.

Реклама

Новини партнерів