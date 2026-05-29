Падіння дрона в Румунії може бути лише початком: про що попередив політолог

Дрон РФ у Румунії

Російські безпілотники становлять реальну загрозу не лише для України, а й для європейських країн, оскільки Росія не веде точкових обстрілів.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив політолог Юрій Богданов.

«Росія не веде точкової війни, вона стріляє, куди влучить. Вочевидь цей дрон прилетів. Навряд чи це був план вбити по поверхівці в Галаці, але тим не менше це було реалізовано», — зауважив експерт.

Політолог підкреслив, що цей інцидент є прямим сигналом для європейських партнерів щодо необхідності якнайшвидше переймати український оборонний досвід.

«Треба якомога більш широко використовувати можливості України в протидії безпілотникам і в тому числі прискорювати оцей процес консолідації оборонної спроможності України і основних європейських країн. Тобто в тому числі тих, які безпосередньо знаходяться під загрозою російських ударів», — зауважив Юрій Богданов.

На думку фахівця, цей інцидент є чітким сигналом для Заходу щодо необхідності переходу до більш рішучих спільних дій у сфері безпеки та протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в ніч проти 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у будинок в румунському місті Галац.

У НАТО заявили, що підтримують контакт з владою Румунії після цієї атаки. Альянс «засуджує безвідповідальні дії Росії» та продовжить «посилювати оборону проти всіх загроз, включно з дронами».

Також у Кремлі відреагували на інцидент із російським дроном, який влетів у багатоповерхівку в Румунії, та натякнули, що «фюрер» все знає.

Згодом поплічник Путіна і воєнний злочинець Дмитро Медведєв використав інцидент з російським дроном у Румунії для нових погроз на адресу Європи.

