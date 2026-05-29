У Румунії назвали походження дрона, який влучив у багатоповерхівку

Атака БпЛА на Румунію

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що дрон, який у ніч на 29 травня впав на багатоповерхівку в місті Галац, був російського походження.

Про це інформує Суспільне.

Безпілотник залетів у повітряний простір країни під час атаки РФ по Україні поблизу кордону.

За даними відомства, тієї ночі Росія здійснювала удари по цивільних та інфраструктурних об’єктах України в прикордонних районах.

Один із ударних безпілотників перетнув кордон і впав на дах житлового будинку в Галаці.

Для перехоплення цілі з авіабази Фетешть о 01:19 були підняті два винищувачі F-16, які також підтримував гелікоптер. Пілоти отримали дозвіл на ураження повітряної цілі.

Після фіксації дрона системою сповіщення Ro-Alert було повідомлено населення повітів Тулча, Галац і Бреїла.

«Ситуація розвивається, ми надаватимемо інформацію та офіційні дані в міру їх надходження», — заявили в Міністерстві національної оборони Румунії.

Директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу повідомила, що внаслідок інциденту постраждали двоє людей. Жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець зазнав гострої стресової реакції. Обох госпіталізують.

З будівлі було евакуйовано або самостійно вийшли близько 70 мешканців.

На місці працюють рятувальники, поліція, медики та спеціальні служби. Піротехніки Служби розвідки Румунії (SRI) встановили, що бойова частина дрона повністю здетонувала, тож загрози повторного вибуху немає.

Також сформовано слідчу групу для з’ясування обставин інциденту.

Зазначимо, що у ніч проти 29 травня російські загарбники атакували Рані в Одеській області, який знаходиться біля кордону з Румунією.

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник ненадовго вторгся в повітряний простір Румунії на тлі нових російських атак на території України поблизу кордону.

Ми раніше інформували, що через масовану атаку російських безпілотників на український порт Ізмаїл румунське командування підняло в повітря бойові літаки F-16 та оголосило тривогу для мешканців прикордонного повіту Тулча.

