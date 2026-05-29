Загроза з Білорусі: у ДПСУ розповіли, як укріплюють кордон

https://tsn.ua/exclusive/zahroza-povtornoho-nastupu-rosiyi-z-bilorusi-heneral-leytenant-shokuvav-planamy-putina-3092717.html

Реклама

Українські сили безпеки та оборони продовжують масштабне укріплення північного кордону з Білоруссю.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, посилення оборонних рубежів відбувається комплексно за участю різних складових сектору безпеки та оборони.

Реклама

Прикордонники проводять інженерні роботи безпосередньо вздовж лінії державного кордону у межах своєї зони відповідальності.

Паралельно інші підрозділи Сил оборони займаються облаштуванням додаткових фортифікаційних споруд.

Також до процесу мають активніше долучитися органи місцевого самоврядування.

За словами Демченка, відповідне доручення щодо розширення робіт дала центральна влада.

Реклама

«Ті роботи, які вже були зроблені, зараз мова йде про те, щоб їх ще наростити», — зазначив речник ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що Мінськ та Москва створюють інформаційне підґрунтя, аби виправдати можливі майбутні атаки дронами по західних та північних регіонах України з території Білорусі.

Ми раніше інформували, що військовий експерт Ігор Романенко прокоментував чутки про повторний наступ РФ на Київ з Білорусі.

Новини партнерів