У Румунії безпілотник врізався у багатоповерхівку: є постраждалі (відео)

Влучання дрона у Румунії

У Румунії в місті Галац, що розташоване поблизу кордону з Україною, ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок інциденту стався вибух і пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляє місцева служба екстреного реагування ISU.

За інформацією рятувальників, після влучання дрона в будинок було чутно вибух, після чого загорілася квартира на 10-му поверсі.

«Нещодавно в місті Галац дрон впав на житловий будинок. У результаті удару стався вибух і спалахнула пожежа в квартирі на 10-му поверсі. На місце події прибули сили та засоби ISU Галац для ліквідації наслідків інциденту та забезпечення безпеки зони, за підтримки інших підрозділів МВС та спеціалізованих команд SRI. Двоє людей, які перебували у квартирі, що загорілася, самостійно евакуювалися. Наразі жертв не виявлено», — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Зазначається, що мешканців будівлі евакуювали, а на місці працюють екстрені служби.

Також повідомляється, що Одеську область України поблизу кордону з Румунією в ніч на 29 травня атакували російські ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник ненадовго вторгся в повітряний простір Румунії на тлі нових російських атак на території України поблизу кордону.

Ми раніше інформували, що через масовану атаку російських безпілотників на український порт Ізмаїл румунське командування підняло в повітря бойові літаки F-16 та оголосило тривогу для мешканців прикордонного повіту Тулча.

