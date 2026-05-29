У Румунії безпілотник врізався у багатоповерхівку: є постраждалі (відео)
Мешканців будівлі евакуювали, а на місці працюють екстрені служби.
У Румунії в місті Галац, що розташоване поблизу кордону з Україною, ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок інциденту стався вибух і пожежа, є постраждалі.
Про це повідомляє місцева служба екстреного реагування ISU.
За інформацією рятувальників, після влучання дрона в будинок було чутно вибух, після чого загорілася квартира на 10-му поверсі.
«Нещодавно в місті Галац дрон впав на житловий будинок. У результаті удару стався вибух і спалахнула пожежа в квартирі на 10-му поверсі. На місце події прибули сили та засоби ISU Галац для ліквідації наслідків інциденту та забезпечення безпеки зони, за підтримки інших підрозділів МВС та спеціалізованих команд SRI. Двоє людей, які перебували у квартирі, що загорілася, самостійно евакуювалися. Наразі жертв не виявлено», — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про двох постраждалих.
Зазначається, що мешканців будівлі евакуювали, а на місці працюють екстрені служби.
Також повідомляється, що Одеську область України поблизу кордону з Румунією в ніч на 29 травня атакували російські ударні безпілотники.
Раніше повідомлялося, що російський безпілотник ненадовго вторгся в повітряний простір Румунії на тлі нових російських атак на території України поблизу кордону.
Ми раніше інформували, що через масовану атаку російських безпілотників на український порт Ізмаїл румунське командування підняло в повітря бойові літаки F-16 та оголосило тривогу для мешканців прикордонного повіту Тулча.