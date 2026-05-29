Загроза масованої атаки цієї ночі: влада Прикарпаття зробила термінове попередження

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Реклама

Цієї ночі існує висока ймовірність чергової масованої атаки російських окупантів по території України. Мешканців Прикарпаття закликають не нехтувати правилами безпеки.

З відповідним терміновим попередженням до громадян звернулася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Telegram.

«Прошу жителів Прикарпаття бути максимально уважними та відповідальними. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — у разі небезпеки перебувайте в безпечних місцях», — наголосила очільниця ОВА.

Реклама

Світлана Онищук також закликала подбати про своїх близьких під час можливої повітряної загрози. Особливу увагу Онищук просить звернути на тих, хто найбільше потребує допомоги: дітей, людей старшого віку, людей з інвалідністю.

«Бережімо одне одного. Разом вистоїмо», — додала керівниця Івано-Франківщини.

Під час оголошення повітряної тривоги необхідно негайно пройти до найближчого укриття або скористатися правилом «двох стін». Слідкуйте за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади.

Загроза масованої атаки: що каже президент

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.

Реклама

«Говорив із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», — зазначив президент.

За інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва. Зокрема, Телеграм-канал Ukraine context пише, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.

«Також реагувати на тривоги варто в містах Коростень, Вишгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів та Дубно, де РФ проводила фінальну розвідку обʼєктів. Усі відповідальні особи та працівники підприємств попереджені», — йдеться у повідомленні.

В РНБО зробили коротке попередження

Андрій Коваленко — керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України — також коротко написав з цього приводу: «Максимально уважно до тривог ставтеся в наступні дні».

Реклама

Новини партнерів