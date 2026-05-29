- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1078
- Час на прочитання
- 2 хв
Загроза масованої атаки цієї ночі: влада Прикарпаття зробила термінове попередження
Керівниця ОВА Світлана Онищук закликала мешканців Прикарпаття бути максимально уважними та подбати про безпеку рідних через загрозу нічного обстрілу.
Цієї ночі існує висока ймовірність чергової масованої атаки російських окупантів по території України. Мешканців Прикарпаття закликають не нехтувати правилами безпеки.
З відповідним терміновим попередженням до громадян звернулася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Telegram.
«Прошу жителів Прикарпаття бути максимально уважними та відповідальними. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — у разі небезпеки перебувайте в безпечних місцях», — наголосила очільниця ОВА.
Світлана Онищук також закликала подбати про своїх близьких під час можливої повітряної загрози. Особливу увагу Онищук просить звернути на тих, хто найбільше потребує допомоги: дітей, людей старшого віку, людей з інвалідністю.
«Бережімо одне одного. Разом вистоїмо», — додала керівниця Івано-Франківщини.
Під час оголошення повітряної тривоги необхідно негайно пройти до найближчого укриття або скористатися правилом «двох стін». Слідкуйте за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади.
Загроза масованої атаки: що каже президент
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.
«Говорив із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», — зазначив президент.
За інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва. Зокрема, Телеграм-канал Ukraine context пише, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.
«Також реагувати на тривоги варто в містах Коростень, Вишгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів та Дубно, де РФ проводила фінальну розвідку обʼєктів. Усі відповідальні особи та працівники підприємств попереджені», — йдеться у повідомленні.
В РНБО зробили коротке попередження
Андрій Коваленко — керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України — також коротко написав з цього приводу: «Максимально уважно до тривог ставтеся в наступні дні».