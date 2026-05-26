РФ знову готує масований удар: коли він може бути

Найближчі 48 годин — у режимі підвищеної готовності: РФ готує новий удар

Російські війська можуть готувати новий масований удар України у наступні дві доби, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який завжди одним з перших попереджає про небезпеку, знову поінформував про ймовірну атаку у своєму телеграм-каналі.

«Будьмо обережні найближчі дві доби — можливий обстріл», — написав він.

Також Марцінків дав доручення опрацьовувати місця приймання людей, які ймовірно можуть постраждати.

Крім того, про небезпеку попередили деякі моніторингові телеграм-канали.

«Фіксуємо підготовку до ракетного удару по території України. Ворог передислокує стратегічну авіацію із Далекого Сходу, та накопичує ударні безпілотники на пускових локаціях», — йдеться в повідомленні.

Про підвищену ракетну та безпілотну небезпеку протягом ночі у пабліку попереджають для Сумської, Чернігівської, Полтавської, Київської областей. Також є загроза застосування безпілотників по Одеській області (вночі).

