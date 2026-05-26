Укрaїнa
551
Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі — "Мадяр"

Сили безпілотних систем підготували список із 500 цілей у Білорусі на випадок вторгнення з півночі.

Дмитро Гулійчук
Сирський і "Мадяр". Фото ілюстративне

Сирський і «Мадяр» / Фото ілюстративне

Україна підготувала список з 500 об’єктів на території Білорусі, які можуть бути атаковані в разі, якщо режим Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, звертаючись до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей уже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь в очі Україні», — написав Бровді.

Також він додав, що його підлеглі не збираються зупиняти далекобійні атаки по РФ, зокрема по «нафтовій антилопі» Путіна, «з-під копит якої безупинно карбуються золоті динари».

Раніше «Мадяр» уже публічно звертався до Лукашенка та погрожував відплатою за сприяння російській агресії.

Нагадаємо, у Білорусі звинуватили Україну, що нібито спроби перетину кордону українськими безпілотниками фіксуються «практично щодня».

ТСН.ua з’ясовував, чим загрожують ці нові звинувачення Білорусі на адресу України.

