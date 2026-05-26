Сирський і «Мадяр» / Фото ілюстративне / © Олександр Сирський

Реклама

Україна підготувала список з 500 об’єктів на території Білорусі, які можуть бути атаковані в разі, якщо режим Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, звертаючись до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей уже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь в очі Україні», — написав Бровді.

Реклама

Також він додав, що його підлеглі не збираються зупиняти далекобійні атаки по РФ, зокрема по «нафтовій антилопі» Путіна, «з-під копит якої безупинно карбуються золоті динари».

Раніше «Мадяр» уже публічно звертався до Лукашенка та погрожував відплатою за сприяння російській агресії.

Нагадаємо, у Білорусі звинуватили Україну, що нібито спроби перетину кордону українськими безпілотниками фіксуються «практично щодня».

ТСН.ua з’ясовував, чим загрожують ці нові звинувачення Білорусі на адресу України.

Реклама

Новини партнерів