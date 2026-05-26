Украина определила первые 500 целей на территории Беларуси — «Мадяр»

Сырский и «Мадяр». Фото иллюстративное / © Александр Сырский

Украина подготовила список из 500 объектов на территории Беларуси, которые могут быть атакованы в случае, если режим Лукашенко решит поддержать Россию в войне.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт («Мадяр») Бровди, обращаясь к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практический совет: не лезь в глаза Украине», — написал «Мадяр».

Также Бровди добавил, что его подчиненные не собираются останавливать дальнобойные атаки по РФ. В частности по «нефтяной антилопе» Путина, «из-под копыт которой непрерывно чеканятся золотые динары».

Ранее «Мадяр» уже публично обращался к Лукашенко и угрожал возмездием за содействие российской агрессии.

Напомним, в Беларуси обвинили Украину, что якобы попытки пересечения границы украинскими беспилотниками фиксируются практически ежедневно.

