Украина определила первые 500 целей на территории Беларуси — «Мадяр»
Силы беспилотных систем подготовили список из 500 целей в Беларуси на случай вторжения с севера.
Украина подготовила список из 500 объектов на территории Беларуси, которые могут быть атакованы в случае, если режим Лукашенко решит поддержать Россию в войне.
Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт («Мадяр») Бровди, обращаясь к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.
«Лающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практический совет: не лезь в глаза Украине», — написал «Мадяр».
Также Бровди добавил, что его подчиненные не собираются останавливать дальнобойные атаки по РФ. В частности по «нефтяной антилопе» Путина, «из-под копыт которой непрерывно чеканятся золотые динары».
Ранее «Мадяр» уже публично обращался к Лукашенко и угрожал возмездием за содействие российской агрессии.
Напомним, в Беларуси обвинили Украину, что якобы попытки пересечения границы украинскими беспилотниками фиксируются практически ежедневно.
ТСН.ua выяснял, чем угрожают эти новые обвинения Беларуси в адрес Украины.