Школьные обеды за счет государства: когда в Украине все ученики будут обедать бесплатно
С 1 сентября бесплатные обеды получат все учащиеся — с 1 по 11 класс.
С 1 сентября этого года учащиеся 1–11 классов по всей Украине должны получать бесплатные теплые обеды.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с руководителями ОВА.
Премьер напомнила, что на сегодняшний день бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых громадах и учеников 1-4 классов во всех областях.
По ее словам, правительство уже распределило 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.
«Школьное питание — это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочих местах и поддержке украинских производителей», — подытожила Свриденко.
Ранее ученица показала на видео, чем действительно кормят в школьной столовой одной из украинских школ.