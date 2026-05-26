Школьные обеды за счет государства: когда в Украине все ученики будут обедать бесплатно

Школьное питание в Украине

С 1 сентября этого года учащиеся 1–11 классов по всей Украине должны получать бесплатные теплые обеды.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с руководителями ОВА.

Премьер напомнила, что на сегодняшний день бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых громадах и учеников 1-4 классов во всех областях.

По ее словам, правительство уже распределило 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.

«Школьное питание — это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочих местах и поддержке украинских производителей», — подытожила Свриденко.

