На Закарпатье обнаружили семью, где восемь детей никогда не ходили в школу (фото)

Омбудсмен заявил о критической ситуации в многодетной семье в Закарпатье

Реклама

В Закарпатье во время мониторинга в одной из общин обнаружили многодетную семью, где восемь несовершеннолетних детей никогда не посещали школу или детский сад, не умеют читать и писать, а также долгое время оставались без надлежащей медицинской помощи.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков.

По его словам, в семье всего воспитывают 13 детей, из которых восемь несовершеннолетних. В ходе проверки выяснилось, что дети годами не учились и фактически были лишены доступа к базовым социальным услугам.

Реклама

В Закарпатье восемь детей годами оставались без внимания соцслужб Фото Андрей Крючков.

Кроме того, у некоторых детей заметили признаки заболеваний, нуждающихся в срочном медицинском обследовании и, вероятно, оперативном лечении.

«По внешним признакам отдельные дети имеют заболевания, которые нуждаются в неотложном медицинском обследовании, установлении диагноза и решении вопроса о возможном оперативном вмешательстве», — отметил Крючков.

Также представители омбудсмена обратили внимание на ненадлежащие условия проживания семьи. В доме частично отсутствует пол, стены имеют щели, а вещи и постельные принадлежности хранятся прямо на земле.

О семье в общине знали

По словам Крючкова, несмотря на то, что о семье знали в общине, семья не состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Реклама

«Это свидетельствует об отсутствии надлежащей системной работы по раннему выявлению детей, нуждающихся в защите, оценке их потребностей и социальном сопровождении», — подчеркнул он.

После проверки информацию передали в правоохранительные органы, Закарпатскую ОВА и руководство общины. Омбудсмен также потребовал организовать медицинское обследование детей, оценить условия проживания семьи и обеспечить детям доступ к образованию и социальной поддержке.

В Офисе омбудсмена заверили, что ситуация будет находиться на контроле до полного восстановления прав детей.

Напомним, в детсаду Львова зафиксирована вспышка сальмонеллеза. В больницу попали дети и работники заведения, а причиной отравления могла стать недостаточно обработанная курятина.

Реклама

Новости партнеров