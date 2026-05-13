На Закарпатье обнаружили семью, где восемь детей никогда не ходили в школу (фото)
На Закарпатье обнаружили многодетную семью, где восемь детей не ходили в школу, не умеют читать и долго не получали медицинскую помощь.
В Закарпатье во время мониторинга в одной из общин обнаружили многодетную семью, где восемь несовершеннолетних детей никогда не посещали школу или детский сад, не умеют читать и писать, а также долгое время оставались без надлежащей медицинской помощи.
Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков.
По его словам, в семье всего воспитывают 13 детей, из которых восемь несовершеннолетних. В ходе проверки выяснилось, что дети годами не учились и фактически были лишены доступа к базовым социальным услугам.
Кроме того, у некоторых детей заметили признаки заболеваний, нуждающихся в срочном медицинском обследовании и, вероятно, оперативном лечении.
«По внешним признакам отдельные дети имеют заболевания, которые нуждаются в неотложном медицинском обследовании, установлении диагноза и решении вопроса о возможном оперативном вмешательстве», — отметил Крючков.
Также представители омбудсмена обратили внимание на ненадлежащие условия проживания семьи. В доме частично отсутствует пол, стены имеют щели, а вещи и постельные принадлежности хранятся прямо на земле.
О семье в общине знали
По словам Крючкова, несмотря на то, что о семье знали в общине, семья не состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.
«Это свидетельствует об отсутствии надлежащей системной работы по раннему выявлению детей, нуждающихся в защите, оценке их потребностей и социальном сопровождении», — подчеркнул он.
После проверки информацию передали в правоохранительные органы, Закарпатскую ОВА и руководство общины. Омбудсмен также потребовал организовать медицинское обследование детей, оценить условия проживания семьи и обеспечить детям доступ к образованию и социальной поддержке.
В Офисе омбудсмена заверили, что ситуация будет находиться на контроле до полного восстановления прав детей.
