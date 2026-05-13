В учебнике для 3 класса заметили ссылку на советский сериал (фото)

Школьники / © pexels.com

Реклама

В пособии по внеклассному чтению, изданному в 2025 году и одобренному Министерством образования и науки Украины, нашли ссылку на советскую киноленту «Семнадцать мгновений весны».

Об инциденте сообщила киевлянка Ярина Цымбал на своей странице в Facebook.

Реакция киевлянки на сомнительный текст

По словам Ярины Цымбал, она заметила сомнительный текст после вопроса ребенка: «Мам, а что такое „Семнадцать мгновений весны“?». Женщина выразила возмущение тем, что подобный контент попадает в школьную программу младших классов на 35-м году Независимости Украины.

Реклама

Речь идет об учебнике «Внеклассное чтение. 3 класс», составителями которого являются И. А. Быкова и Н. А. Косовцева. Книга вышла в харьковском издательстве «ПЭТ» в 2025 году. На издании говорится, что оно одобрено для использования в школах профильной комиссией Научно-методического совета МОН.

Текст в учебнике 3 класса. Фото: Ярины Цымбал. / © соцмережі

Ответ автора текста

На сообщение в соцсетях отреагировал автор рассказа Дмитрий Стефанович. Он объяснил, что произведение было написано еще несколько десятилетий назад, и он не знал о его включении в современный учебник.

«Вообще-то этот рассказ написан где-то в 80-е годы. Я, честно говоря, о нем давно забыл. О том, что он перепечатан в современном учебнике для третьеклассников, даже не знал», — отметил Стефанович.

Автор согласился, что текст содержит устаревшие реалии и нуждается в редактировании.

Реклама

Комментарий под сообщением пользователя в соцсети.

Претензии к составителям и МОН

Ярина Цымбал подчеркнула, что ее замечания касаются прежде всего составителей пособия и органов, предоставивших гриф на его использование. Она также затронула вопрос соблюдения авторских прав, поскольку с автором текста никто не консультировался перед переизданием.

Учебник 3 класса. / © соцмережі

Министерство образования и науки Украины официально не прокомментировало появление упоминаний о советской культуре в учебнике 2025 года издания.

Учебник 3 класса / © соцмережі

Напомним, учебник по зарубежной литературе для 5 класса, который используется в рамках Новой украинской школы (НУШ), вызвал массовое обсуждение среди украинцев из-за рассказа Эрнеста Сетона-Томпсона «Лобо — обладатель Курумпо», где подробно описываются жестокие методы охоты на волков, включительно.

Новости партнеров