Милитаризация украинских детей на ВОТ должна быть признана преступлением против человечности.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что системная милитаризация украинских детей на временно оккупированных территориях должна получить международную правовую оценку как преступление против человечности.

По словам омбудсмана, Россия годами проводит политику милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины, превращая образовательный процесс в инструмент пропаганды и подготовки к войне.

Лубинец подчеркнул, что школы на ВОТ все больше используют для навязывания военных нарративов, а кадетские классы воспитывают «подчинение, а не детскую любознательность».

По данным Йельского университета, с февраля 2022 года украинских детей переместили не менее 210 заведений в России и на оккупированных территориях Украины. Омбудсман отметил, что у 62% таких учреждений детей подвергают культурной, патриотической и военной пропаганде, а у 19% — проводят военную подготовку, в частности, боевые учения, парады и обучение работе с беспилотниками.

Он также сообщил, что детей заставляют поступать в милитарные и псевдопатриотические организации, среди которых «Юнармия», «Орлята России», «Воин» и «Зарница 2.0».

Отдельно Лубинец обратил внимание на новые формы милитаризации. По его словам, с 1 сентября в школах оккупированных Донецка, Макеевки, Докучаевска и Мариуполя для пятиклассников планируют ввести так называемые казачьи классы как обязательную часть учебной программы.

«Это не спорадические действия агрессора. Это сознательная продуманная политика и стратегия войны», — подчеркнул омбудсман.

Он призвал правоохранительные органы Украины, международное сообщество и Международный уголовный суд признать системную милитаризацию украинских детей преступлением против человечности и обеспечить наказание виновных.

