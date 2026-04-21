Система безнаказанности: Лубинец отреагировал на задержание представителей ТЦК в Одессе
Лубинец отреагировал на громкое задержание работников ТЦК в Одессе и назвал регионы, где возникали серьезные проблемы с действиями представителей военкоматов.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал громкий скандал в Одессе, где СБУ задержала представителей ТЦК.
Об этом омбудсмен написал в соцсетях.
Одесса стала сигналом для всей страны
«Проблемы, о которых я неоднократно публично заявлял — системная безнаказанность и коррупционная составляющая в деятельности отдельных представителей ТЦК и СП — наконец-то начинают получать жесткую правовую оценку», — сказал Лубинец.
По его мнению, ситуация в Одессе стала показательной.
«То, что долгое время пытались умалчивать или игнорировать, выходит наружу. Сотрудники СБУ зафиксировали позорные практики, и на них уже есть реагирование. Это важный сигнал. Сигнал о том, что нарушения прав человека больше не могут оставаться без последствий», — добавил омбудсмен.
Тревожная статистика Одесчины
Лубинец напомнил, что статистика по Одесской области и раньше была тревожной.
Так, с 1 января 2025 года по 20 апреля 2025 года Офис уполномоченного по правам человека получил 193 сообщения из Одесской области о возможных нарушениях прав и свобод человека со стороны ТЦК и СП (в целом за весь 2025 год — 642 обращения о нарушении прав граждан во время мобилизации и неправомерных действий сотрудников ТЦК и СП в Одесской области).
А за аналогичный период этого года — уже 264 обращения. Это больше почти на 40%.
Лубинец напомнил, что недавно публично реагировал на случай насилия над гражданскими со стороны ТЦК в Одессе. Тогда пострадал ребенок.
Омбудсмен подчеркнул, что работники ТЦК и СП должны ходить без балаклав с открытым лицом. Они не имеют права действовать анонимно или скрыто. Такие действия прямо подрывают доверие к государственным институтам.
В каких областях наибольшие проблемы с действиями ТЦК
При этом подобные критические нарушения имеют место не только в Одесской области. По данным Лубинца, наиболее напряженная ситуация, кроме этого региона, наблюдается также во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях.
Громкий скандал в Одессе: СБУ задерживала работников ТЦК
Напомним, что сегодня, 21 апреля, в Одессе произошла стрельба: СБУ задержала военных ТЦК.
В СБУ и Офисе генпрокурора рассказали детали задержания ТЦКшников в Одессе, которые занимались рэкетом прямо в своем бусе.
После этого начальники Одесского областного ТЦК и Пересыпского районного ТЦК были отстранены от исполнения служебных обязанностей.