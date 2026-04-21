Система безнаказанности: Лубинец отреагировал на задержание представителей ТЦК в Одессе

Рост жалоб на 40%: Одесщина оказалась в эпицентре внимания омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал громкий скандал в Одессе, где СБУ задержала представителей ТЦК.

Об этом омбудсмен написал в соцсетях.

Одесса стала сигналом для всей страны

«Проблемы, о которых я неоднократно публично заявлял — системная безнаказанность и коррупционная составляющая в деятельности отдельных представителей ТЦК и СП — наконец-то начинают получать жесткую правовую оценку», — сказал Лубинец.

По его мнению, ситуация в Одессе стала показательной.

«То, что долгое время пытались умалчивать или игнорировать, выходит наружу. Сотрудники СБУ зафиксировали позорные практики, и на них уже есть реагирование. Это важный сигнал. Сигнал о том, что нарушения прав человека больше не могут оставаться без последствий», — добавил омбудсмен.

Тревожная статистика Одесчины

Лубинец напомнил, что статистика по Одесской области и раньше была тревожной.

Так, с 1 января 2025 года по 20 апреля 2025 года Офис уполномоченного по правам человека получил 193 сообщения из Одесской области о возможных нарушениях прав и свобод человека со стороны ТЦК и СП (в целом за весь 2025 год — 642 обращения о нарушении прав граждан во время мобилизации и неправомерных действий сотрудников ТЦК и СП в Одесской области).

А за аналогичный период этого года — уже 264 обращения. Это больше почти на 40%.

Лубинец напомнил, что недавно публично реагировал на случай насилия над гражданскими со стороны ТЦК в Одессе. Тогда пострадал ребенок.

Омбудсмен подчеркнул, что работники ТЦК и СП должны ходить без балаклав с открытым лицом. Они не имеют права действовать анонимно или скрыто. Такие действия прямо подрывают доверие к государственным институтам.

В каких областях наибольшие проблемы с действиями ТЦК

При этом подобные критические нарушения имеют место не только в Одесской области. По данным Лубинца, наиболее напряженная ситуация, кроме этого региона, наблюдается также во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях.

Громкий скандал в Одессе: СБУ задерживала работников ТЦК

Напомним, что сегодня, 21 апреля, в Одессе произошла стрельба: СБУ задержала военных ТЦК.

В СБУ и Офисе генпрокурора рассказали детали задержания ТЦКшников в Одессе, которые занимались рэкетом прямо в своем бусе.

После этого начальники Одесского областного ТЦК и Пересыпского районного ТЦК были отстранены от исполнения служебных обязанностей.