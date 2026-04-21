Задержание военных ТЦК в Одессе: СМИ назвали причины и количество фигурантов

Момент задержания в Одессе военнослужащих ТЦК и СП / © из соцсетей

Реклама

Сотрудники СБУ задержали в Одессе 21 апреля восьмерых представителей Пересыпского районного ТЦК и СП и участкового полиции. Задержанные требовали значительную сумму денег.

Об этом сообщило «Суспільне Одеса» со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников издания, восемь задержанных военных Пересипского ТЦК и участковый требовали 50 тыс. долл. Сейчас причины и обстоятельства задержания официально не разглашаются.

Реклама

Во время операции СБУ обошлось без жертв и раненых.

В то же время одесское издание «Думская» со ссылкой на источники проинформировало, что вместе с сотрудниками ТЦК был задержан участковый полиции Суворовского райотдела — майор Б.

«Думская» также раскрыло обстоятельства задержания работников ТЦК. Сообщается, что мужчина, у которого пытались вымогать деньги, заранее обратился в СБУ. Ранее этого человека уже задерживали представители ТЦК. Несмотря на то, что он предоставил все необходимые документы, в том числе и удостоверение УБД, на мужчину продолжали оказывать давление и заявили, что все равно его заберут.

После этого тот сделал вид, что соглашается передать 30 тыс. долл., однако перед этим сообщил о ситуации СБУ. В результате была проведена спецоперация, которая сопровождалась стрельбой и преследованием — подозреваемых задержали.

Реклама

Еще один источник «Думской» отмечает, что это не единичный случай. По его словам, задержанная группа ТЦК действовала совместно с правоохранителями, ориентируясь на «крупных клиентов».

Напомним, 21 апреля на улице Балковской в Одессе произошла стрельба во время задержания сотрудниками СБУ военнослужащих одного из районных ТЦК и СП. Видео инцидента, на котором людей в форме положили лицом в асфальт, распространили местные паблики. В Одесском областном ТЦК официально подтвердили факт задержания своих работников, отметив, что причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются руководством, а детали будут обнародованы позже.