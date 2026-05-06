- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1565
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия сорвала "режим тишины": взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Харькове и Херсоне
Российские войска в первые же минуты после начала объявленного режима тишины атаковали несколько украинских городов. В Запорожье и южных регионах раздались взрывы из-за ударов КАБами, а Харьков оказался под атакой дронов.
Российские оккупационные войска нарушили объявленный "режим тишины", начавшийся в полночь 6 мая. В ряде украинских городов раздались взрывы, а Воздушные силы ВСУ сообщили о новых воздушных угрозах.
Во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Запорожье.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб по области и городу Запорожью. Впоследствии Воздушные силы ВСУ подтвердили пуски КАБ в направлении областного центра.
Также взрывы прогремели в Херсоне, Днепре и Харькове. По данным местных СМИ и мониторинговых каналов, южные регионы РФ атаковали авиабомбами, тогда как Харьков оказался под ударом беспилотников.
В Днепре воздушную тревогу объявили из-за угрозы атаки ударных дронов. В то же время в Запорожской области сирены прозвучали практически сразу после начала режима тишины.
Украинская сторона ранее заявляла, что будет действовать зеркально и будет реагировать на какие-либо нарушения со стороны РФ.
Что известно о перемирии с РФ
Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.
Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.
Вчера, 4 мая Минобороны России заявило об объявленном Владимиром Путиным «перемирии» на 8–9 мая.
Зеленский отметил , что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.
В Госдуме РФ резко отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия.