Россия сорвала "режим тишины": взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Харькове и Херсоне

Воздушная тревога / © Pexels

Реклама

Российские оккупационные войска нарушили объявленный "режим тишины", начавшийся в полночь 6 мая. В ряде украинских городов раздались взрывы, а Воздушные силы ВСУ сообщили о новых воздушных угрозах.

Во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб по области и городу Запорожью. Впоследствии Воздушные силы ВСУ подтвердили пуски КАБ в направлении областного центра.

Реклама

Также взрывы прогремели в Херсоне, Днепре и Харькове. По данным местных СМИ и мониторинговых каналов, южные регионы РФ атаковали авиабомбами, тогда как Харьков оказался под ударом беспилотников.

В Днепре воздушную тревогу объявили из-за угрозы атаки ударных дронов. В то же время в Запорожской области сирены прозвучали практически сразу после начала режима тишины.

Украинская сторона ранее заявляла, что будет действовать зеркально и будет реагировать на какие-либо нарушения со стороны РФ.

Что известно о перемирии с РФ

Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.

Реклама

Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.

Вчера, 4 мая Минобороны России заявило об объявленном Владимиром Путиным «перемирии» на 8–9 мая.

Зеленский отметил , что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.

В Госдуме РФ резко отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия.

Реклама

Новости партнеров