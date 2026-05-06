Мобилизация по-новому в Украине: кто имеет право на отсрочку и кому ее не продлят в мае

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет — за исключением тех, кто имеет законное право на отсрочку.

В этом материале ТСН.ua рассказываем, кто может получить отсрочку, как ее оформить и продлить через приложение «Резерв+», а что делать, если она не продлилась автоматически.

Кто имеет право на отсрочку

Отсрочка от призыва — это временное освобождение от службы, предоставляемое в определенных законом случаях. Она не отменяет мобилизацию навсегда, а только откладывает ее.

Реклама

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Право на отсрочку имеют военнообязанные, которые:

удерживают троих и более детей до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка (если второй родитель умер, пропал без вести, лишен прав или отбывает наказание);

воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;

являются усыновителями или опекунами детей-сирот;

ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I–II группы (при отсутствии других держателей);

имеют несовершеннолетнего ребенка, если их супруг уже служит;

потеряли близкого родственника, погибшего или пропавшего без вести во время защиты Украины с 2014 года.

Отсрочка по состоянию здоровья

Отсрочка предоставляется:

людям с инвалидностью (I-III группы) — в зависимости от заключения МСЭК;

временно непригодным к службе — до 12 месяцев по решению ВЛК с последующим повторным осмотром.

Отсрочка по обучению и научной деятельности

Право на отсрочку имеют:

студенты, получающие образование высшего уровня впервые;

докторанты и интерны;

педагоги по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка по профессии или должности

Отсрочка или освобождение от призыва предусмотрены для отдельных категорий, включая:

Реклама

руководителей органов власти и их заместителей;

народных депутатов, судей, омбудсмена;

части дипломатов;

отдельных военных и госслужащих, обеспечивающих работу государственных органов.

В то же время большинство госслужащих мобилизуются на общих основаниях, если нет бронирования.

Отсрочка из-за бронирования

Отсрочка предоставляется работникам органов власти и местного самоуправления, а также критически важным предприятиям — оборона, энергетика, медицина и т.д.

Бронирование оформляет работодатель и имеет ограниченный срок.

Другие основания для отсрочки

Среди дополнительных категорий, имеющих право на бронирование, — гражданские, находившиеся в плену и специалисты по кибербезопасности и оборонной сфере.

Реклама

Следует помнить, что никакая отсрочка не предоставляется автоматически без заявления и документов.

Как получить отсрочку от мобилизации

Чтобы оформить отсрочку онлайн — в «Резерв+»:

Обновите военно-учетные данные.

Выберите раздел «Подать запрос на отсрочку».

Загрузите документы.

После проверки получите электронную справку с QR-кодом.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) с 2025 больше не принимают заявления на отсрочку.

Если основание для отсрочки не цифровизировано или у вас нет смартфона, получить отсрочку оффлайн можно через ЦНАП. Для этого:

Реклама

Обратитесь к любому ЦНАПу;

Представьте все необходимые документы: паспорт, справку о присвоении РНОКПП (идентификационный код) и оригиналы/заверенные копии документов с подтверждением основания;

Администратор передаст их ТЦК СП.

Решения и справку можно будет получить в ЦНАП или в электронном виде.

Если отсрочка связана с состоянием здоровья, необходимо обязательно пройти ВЛК или МСЭК — их заключение является основанием для отсрочки.

Когда подавать документы на отсрочку

Подать заявление на отсрочку можно в любой момент. Но важно сделать это к моменту отправки на службу.

Если получили повестку на ВЛК или уточнение данных, лучше сразу подавать документы на отсрочку.

Реклама

Как получить отсрочку быстрее

Чтобы получить отсрочку быстрее, некоторые военнообязанные представляют отсрочку одновременно и через ЦНАП, и через «Резерв+».

В Минобороны объясняют, что технически это возможно, но не рекомендуется. Запрос у «Резерв+» прорабатывается до 48 часов, а через ЦНАП — до 14 дней. Если вы уже получили отсрочку через «Резерв+», запрос в ЦНАП будет закрыт, ведь отсрочка уже оформлена.

Какие отсрочки продолжаются автоматически

Большинство отсрочок продолжается автоматически. В частности, автопродолжение возможно, если данные есть в государственных реестрах и основание для отсрочки не меняется. Это касается:

людей с инвалидностью;

временно непригодных;

родителей детей с инвалидностью;

многодетных родителей;

студентов и педагогов;

родственников погибших военных;

освобожденных из плена.

В случае продления пользователь получает уведомление в «Резерве+».

Реклама

Как проверить, продлили ли отсрочку

Если отсрочка продлена, в приложении появится уведомление, а в документе будет новая дата действия.

Кому отсрочку могут не продлить

Самая частая причина — проблемы с данными в реестрах. Например, не актуальны ФИО или дата рождения, отсутствие информации об инвалидности, неподтвержденные родственные связи или отсутствие данных об уходе.

Если система не подтверждает основание, отсрочка не продолжается автоматически. В таком случае необходимо проверить данные, обратиться в соцзащиту или Пенсионный фонд или подать документы через ЦНАП.

Что делать, если у вас есть отсрочка, но появилось сообщение «розыск ТЦК»

Это сообщение означает, что ТЦК и СП зафиксировало нарушение военного учета и передало запрос в Национальную полицию, чтобы доставить вас для составления протокола.

Реклама

Отсрочка не отменяет ответственности за нарушение учета. Если вы не согласны с этим сообщением, обратитесь в ТЦК и СП. чтобы выяснить причину.

Новости партнеров