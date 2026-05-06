Астролог назвал знаки Зодиака, которые всегда идут напролом

Решать вопросы — вне зависимости от сферы, которой они касаются — можно по-разному.

Мила Королева
Гороскоп / © Credits

Кто-то действуют по наитию — на волне вдохновения, кто-то разрабатывает целую хитроумную операцию, просчитывая любые варианты развития событий.

Но есть и те, кто предпочитает действовать быстро и стремительно, не раздумывая над своими поступками. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда идут напролом.

Овен

Овен — самый стремительный знак Зодиака, и именно этим качеством определяется резкость их движений. Они просто не успевают подумать, что и как они делают, а значит, идут напролом — сметая все на своем пути. Если бы у них было время подумать, они, возможно не совершили и половины своих поступков.

Телец

Тельцы вынуждены всегда и во всем идти напролом по очень простой причине — им не хватает пространства для мысленного маневра. Сосредоточившись на цели, которой они хотят достичь, представители знака предпочитают идти к нему по прямой, не обременяя себя мыслями об обходных маневрах.

Стрелец

Стрельцы, как известно, сначала делают, а потом думают, да и то далеко не всегда. Зато им нет равных в вопросах пробивания стен лбом — к счастью, только в переносном смысле этого слова. Даже там, где совсем рядом находится дверь, представители знака предпочтут пойти напролом, потратив на достижение цели массу сил.

