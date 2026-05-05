Микротоки, золотая маска и массаж: топ-модель Миранда Керр показала, как готовилась к Met Gala
Звезда не смогла пропустить такое важное фэшн-событие.
43-летняя австралийская топ-модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — приковала к себе все взгляды, появившись на балу Met Gala в Нью-Йорке в элегантном белом платье Dior. Наряд отличался богатой детализацией, использованием фактурной ткани, включая объемные цветочные аппликации и бахрому.
Миранда тщательно готовилась к такому важному мероприятию — она заранее посетила салон. Как это было, она показала в своем Instagram.
Модель прибегла к микротоковой терапии — это безопасная аппаратная процедура, использующая слабые электрические импульсы для омоложения кожи, снятия спазмов мышц и улучшения лимфодренажа.
Потом ей сделали золотую маску для лица, обеспечивающую подтягивающий эффект и улучшающую цвет кожи.
А завершила Миранда поход в салон красоты массажем.
