Сестры Дженнер надели похожие платья на Met Gala и произвели фурор, потому что это было красиво

На нынешнем Met Gala, темой которого было «Мода — это искусство», знаменитости соревновались, чтобы увидеть, кто сможет интерпретировать искусство наиболее буквально. Однако известные сестры решили выбрать один стиль.

Юлия Каранковская
Сестры Дженнер

Сестры Дженнер / © Associated Press

Кайли и Кендалл Дженнер традиционно появились на Met Gala — главном модном событии Нью-Йорка, собирающем под одной крышей звезд и богачей. Телезвезды выбрали образы от разных брендов, однако их дизайн был очень похож, что привлекло внимание.

Кайли надела платье от Schiaparelli, которое имело имитацию обнаженного тела через бежевый топ, обжимающий ее стройную фигуру. Также у платья была очень пышная юбка с жемчугом, представляющая собой имитацию сброшенного на бедра платья.

Кайли Дженнер / © Associated Press

Длинный шлейф и цвета наряда делали его вламурным, изысканным и соблазнительным. Кайли дополнила образ высветленными бровями, красивой прической и очень длинным маникюром.

Кендалл же выбрала платье от Gap Studio созданное дизайнером Заком Позеном, который также разработал некогда самое технологичное платье Met Gala для Клэр Дэйнс. Как и в случае с Кайли, на платье Кендалл была имитация обнаженной груди.

Также платье было подобно по цвету, однако дизайн в остальном кардинально отличался, как и ткань, из которой его сшили.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

